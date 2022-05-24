В Венгрии вводят чрезвычайное положение: в чем причина

В Венгрии вводят чрезвычайное положение / REUTERS

Со среды, 25 мая, в Венгрии вводят чрезвычайное положение. Такое решение было принято сразу после формирования нового правительства.

"Правительство реализует свое право в соответствии с Основным законом объявить чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", - говорится в заявлении премьер-министра Виктора Орбана.

По словам Орбана, Венгрия должна оставаться в стороне от войны в Украине и защищать свою финансовую безопасность. А это, по его мнению, требует пространства для маневра и немедленных действий.

"Эта война представляет постоянную угрозу для Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен", - объяснил он причины такого решения он.

Орбан пообещал держать граждан в курсе принимаемых правительством решений.

Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть.

Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

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