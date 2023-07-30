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"Вагнеровцев" перебрасывают в Беларусь без тяжелой техники – британская разведка

Алексей Тесля
30 июля 2023, 14:13 обновлено 30 июля, 14:31
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Остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, используемой "Вагнером" в Украине.
'Вагнеровцев' перебрасывают в Беларусь без тяжелой техники – британская разведка
"Вагнеровцев" перебрасывают в Беларусь / колаж: Главред, фото: Росзмі, скріншот: Радіо Свобода

В Беларуси зафиксировано пребывание нескольких тысяч "вагнеровцев", однако в лагерях они находятся без тяжелой военной техники, сообщили в британской разведке.

Спутниковые снимки показывают, что с середины июля на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств. Об этом идет речь в сообщении, опубликованном в Twitter Минобороны Великобритании.

Подчеркивается, что "вагнеровцы" базируются в палаточном лагере вблизи села Цель, там обнаружено около 300 палаток и 200 автомобилей.

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"Отдельные сообщения свидетельствуют, что большинство видимых транспортных средств – это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин", – говорят аналитики.

При этом они отмечают, что остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, используемой "Вагнером" в Украине. В частности, существует реальная возможность, что НПК была вынуждена вернуть ее российским военным.

"Способность "Вагнера" содержать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут являться ключевыми факторами его будущей боеспособности", — отмечают эксперты.

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В Беларусь перебрасывают вагнеровцев / @DefenceHQ

Ранее сообщалось, что "Вагнер" свозит в Беларусь бронетехнику. Мониторинговая группа сообщила об очередном передвижении "вагнеровцев" и отметила о поступлении 12-й колонны техники.

Напомним, что в Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе заявили, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России.

Украинцев предупредили об угрозе - огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. Украинские пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.

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