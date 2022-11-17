Варшава могла бы разместить ПВО в Украине, чтобы закрыть небо над границей - польский генерал

Польская ПВО также должна защищать часть территории Украины, считает Роман Полко / Фото УНИАН, wiadomosci.radiozet.pl/

Варшава должна установить системы противовоздушной обороны на территории Украины. Это позволит обеспечить максимальную защиту на подлете любого типа снарядов уже к польско-украинской границе. Об том заявил генерал польской армии Роман Полко, который является членом Совета по делам безопасности и обороны Польши при президенте.

Как подчеркнул генерал Полко, в свете трагического инцидента в селе Пшеводув, где предположительно ракеты российского производства убили двух местных жителей, необходимо усилить безопасность неба. Польская ПВО также должна защищать часть территории Украины, передает польское издание Radia ZET.

"Это должно быть закрытие выходящей на территорию Украины полосы воздушного пространства и создание системы ПВО. Мы не можем допустить, чтобы польские граждане гибли", – отметил военный.

"Мы должны показать России, что Украина и соединяющая нас пограничная зона будут постоянно контролироваться альянсом НАТО, и российские боевые средства будут сбиты", - считает он.

Генерал Полко также добавил, что "беспрецедентная атака на гражданские объекты и инфраструктуру является основой для того, чтобы НАТО, наконец, сняло ограничения для Украины и дало ей оружие дальнего радиуса действия".

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО.

Украина призвала Польшу включить ее в расследование падения ракеты на польской территории. Как сообщает The Guardian, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв. Он заявил, что перед этим Варшава должна посоветоваться с Вашингтоном.

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