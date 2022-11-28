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Вел "сепаратные переговоры" с Западом и Китаем: СМИ выяснили, кому была выгодна смерть главы МИД Беларуси

28 ноября 2022, 13:45

Внезапная смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея  якобы была "показательно-демонстративной акцией".

Макей
Макей был доверенным лицом Лукашенко / УНИАН

В субботу, 26 ноября, стало известно, что внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Скоропостижная кончина спровоцировала теорию о том, что его смерть - это якобы намек белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Telegram-канал СВР, который якобы ведет бывший сотрудник Службы внешней разведки РФ, утверждает, что Макея действительно убили.

"Убийство министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея было запланировано, подготовлено и реализовано по личной инициативе президента России Владимира Путина, куратором реализации "проекта" выступил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев", - говорится в сообщении.

По данным канала, "акция была показательно-демонстративная и направлена на срыв сепаратных переговоров Лукашенко с Западом и Китаем".

Генерал СВР утверждает, что Макей был доверенным лицом Лукашенко, и самопровозглашенный президент Беларуси требовал от главы МИД вести переговоры с США и странами Европы по смягчению позиций по отношению к стране, намекая, что скоро Беларусь пойдёт на сближение с Западом. Параллельно с этим Макей якобы должен был добиваться от Китая гарантий территориальной целостности и защиты, сохраняя тесные отношения с Россией.

"Переговоры белорусского руководства с Западом шли довольно эффективно, о чём регулярно докладывали Путину, и именно это послужило принятию решения президентом России поставить точку в сепаратных переговорах Лукашенко, ликвидировав основного переговорщика. После известия о смерти Макея Лукашенко передали прямым текстом, что действовать впредь надо исключительно укрепляя союзное государство и никаких переговоров за спиной у Кремля. Лукашенко лично не угрожали, да и не было смысла, ликвидировать его никто не собирается, по крайней мере пока, а гарантии личной безопасности никто кроме Путина ему предоставлять не спешит", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что не исключено, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может погибнуть во время "случайного" ДТП. Это нужно Кремлю, чтобы белорусская армия вступила в войну с Украиной.

Напомним, в материале аналитиков Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) говорится о том, что Кремль намерен серьезно решить вопрос с участием Беларуси в войне РФ против Украины. Российская разведка может попытаться проработать сценарий имитации покушения на Александра Лукашенко, чтобы его запугать и принудить дать приказ своей армии на участие в войне. Изучается сценарий убийства Лукашенко и передачи обязанностей президента генсекретарю ОДКБ Станиславу Засю.

Как писал Главред, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы должна начать переговоры со страной-террористом Россией, не выдвигая никаких предварительных условий.

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