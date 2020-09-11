Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах – Козак

Украина на переговорах в Берлине согласилась пересмотреть постановление о местных выборах / Reuters

Глава администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в рамках переговоров советников в Берлине 11 сентября Украина согласилась пересмотреть постановление о местных выборах в стране.

"Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля", - сказал он на пресс-конференции журналистам.

Российский чиновник обратил внимание на ухудшении ситуации с урегулированием конфликта на Донбассе в связи с тем, что украинский парламент проголосовал за постановление о проведении местных выборов, поскольку условия, указанные в документе, противоречат минским договоренностям.

Козак подчеркнул, что вопрос проведения саммита нормандской четверки в Берлине не обсуждался, поскольку нет "оснований для его проведения".

"Прорывов нет. К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений… Вы знаете, что камнем преткновения является твердая позиция Украины - я имею ввиду количество голосов в парламенте Украины - чтобы отойти от минских соглашений", - подчеркнул представитель Владимира Путина.

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Переговоры в нормандском формате: