Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах – Козак

Решение было принято на переговорах в Берлине.
Глава администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в рамках переговоров советников в Берлине 11 сентября Украина согласилась пересмотреть постановление о местных выборах в стране.
"Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля", - сказал он на пресс-конференции журналистам.
Российский чиновник обратил внимание на ухудшении ситуации с урегулированием конфликта на Донбассе в связи с тем, что украинский парламент проголосовал за постановление о проведении местных выборов, поскольку условия, указанные в документе, противоречат минским договоренностям.
Козак подчеркнул, что вопрос проведения саммита нормандской четверки в Берлине не обсуждался, поскольку нет "оснований для его проведения".
"Прорывов нет. К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений… Вы знаете, что камнем преткновения является твердая позиция Украины - я имею ввиду количество голосов в парламенте Украины - чтобы отойти от минских соглашений", - подчеркнул представитель Владимира Путина.
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Переговоры в нормандском формате:
В Берлине 11 сентября состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.
Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что после встречи политических советников в Берлине состоится встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.
Напомним, встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе должна была состояться еще 28 августа. В Офисе Зеленского заявили, что дискуссию перенесли по причине командировки советника французского главы государства Макрона.