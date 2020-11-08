Верховный лидер Ирана назвал спектаклем президентские выборы в США

На сообщение Али Хаменеи ответил госсекретарь США Майк Помпео.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал "спектаклем" выборы президента в США. Ему ответил государственный секретарь США Майк Помпео.
"Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, - это спектакль! Это пример безобразного лица либеральной демократии в США. Независимо от результата, одно совершенно очевидно - явный политический, гражданский и моральный упадок режима США", - заявил Хаменеи в своем Twitter.
На сообщение Али Хаменеи ответил госсекретарь США Майк Помпео. Он написал иранскому лидеру, что тот украл у своего народа миллионы долларов.
"Ваши выборы абсурдны. Сотни кандидатов не могут даже баллотироваться", - заявил он.
Помпео также добавил, что сейчас иранский народ голодает, так как Хаменеи тратит миллиарды на войны.
Байден выиграл выборы – о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.
- Джо Байден обратился к американцам после того, как стали известны итоги выборов президента США. "Для меня большая честь, что меня выбрали руководителем нашей великой страны", - начал свою речь Байден.
- Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон высказала радость в связи с победой Джо Байдена на выборах президента страны.
Автор: Адриана Бубновская