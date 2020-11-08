Верховный лидер Ирана назвал спектаклем президентские выборы в США

Али Хаменеи назвал выборы в США спектаклем / Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал "спектаклем" выборы президента в США. Ему ответил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, - это спектакль! Это пример безобразного лица либеральной демократии в США. Независимо от результата, одно совершенно очевидно - явный политический, гражданский и моральный упадок режима США", - заявил Хаменеи в своем Twitter.

На сообщение Али Хаменеи ответил госсекретарь США Майк Помпео. Он написал иранскому лидеру, что тот украл у своего народа миллионы долларов.

"Ваши выборы абсурдны. Сотни кандидатов не могут даже баллотироваться", - заявил он.

Помпео также добавил, что сейчас иранский народ голодает, так как Хаменеи тратит миллиарды на войны.

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