Визит Лукашенко к Путину: что известно о сроках и подготовке

Владимир Путин и Александр Лукашенко / УНИАН

Стали известны сроки поездки Александра Лукашенко в Российскую Федерацию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет близкий к белорусской власти Telegram-канал Пул первого.

Отмечается, что визит Лукашенко должен состояться уже на следующей неделе.

"В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки", - говорится в сообщении.

Российское агентство РИА Новости, со ссылкой на свой источник уточняет, что Лукашенко приедет на переговоры в Москву в понедельник, 14 сентября.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита Лукашенко 14 сентября в Москву.

"Пока рано говорить об этом", - цитирует Пескова РИА Новости.

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Напомним, с визитом в Москве находился глава МИД Беларуси Владимир Макей. После разговора с Лавровым он поблагодарил Россию за помощь и заявил, что официальному Минску удалось сдержать удар и предупредить развитие украинского сценария в Беларуси, который, по его словам, хотели реализовать страны Запада.

Ранее Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

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В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может предоставить всестороннюю военную помощь его режима по первому требованию.