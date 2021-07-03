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Визит Зеленского в Москву и выборы на Донбассе: в России раскрыли планы Путина по Украине

3 июля 2021, 05:28
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Встреча Зеленского и Путина не состоится из-за позиции Москвы, считает российский адвокат Марк Фейгин.

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Зеленский не пойдет на условия России по Донбассу - российский адвокат / president.gov.ua

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина не состоится, так как Москва пытается унизить украинского гаранта и провести подобные переговоры по сценарию Кремля, в то время как Зеленский заинтересован в конкретном решении вопросов. Россия стремится к тому, чтобы ситуация с Минскими соглашениями была согласована на международном уровне, а конфликт на Донбассе разрешился на выгодных для Кремля условиях. Об этом заявил российский адвокат, политик Марк Фейгин.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что встречи Зеленского и Путина, скорее всего, не будет. Москва пытается диктовать формат, который не выгоден Киеву, и не ставит перед собой задачу проведения конструктивных переговоров. В декабре 2019 года Зеленский уже отказался подписывать выгодные России документы, а в Кремле не готовы к повторению такого сценария.

"Встречи с Путиным не будет, не только потому, что нечего обсуждать, встречи не всегда имеют предмет обсуждения, они имеют и форму. Путину важно унизить Зеленского, чтобы он приехал в Москву, помните идею "пусть на парад на 9 Мая к нам приезжает"? Зеленский на это не пойдет ни при каких обстоятельствах, они убедились в этом еще 9 декабря 2019 года, когда раздраженно в нормандском формате реагировали на отказ от подписания соответствующих документов, которые вроде как были согласованы. Помните историю с Сурковым, который вроде как психанул, об этом Аваков рассказывал. Вот они не хотят повторения такого сценария, если уж ни о чем не договорятся, то нужно решить какую-то политическую задачу: выставить Зеленского таким несерьезным собеседником, актером", - объяснил Фейгин.Читайте такжеСрыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля

По его словам, Зеленский посчитает подобные переговоры неконструктивными и не согласится на диалог в таких условиях. В России, в свою очередь, ожидают признания "Минска" на международной арене на базе выгодного для Москвы сценария, чтобы настаивать на проведении выборов на Донбассе перед тем, как будут решены вопросы безопасности в ОРДЛО.

"Судя по всему, Зеленский не собирается поддаваться на это, ему интересны конкретные обсуждения, учитывая, что вопрос о минском формате стоит остро, так как обсуждался в Женеве между Байденом и Путиным, и Путин пока не добился признания минского формата в интерпретации Москвы. Он ждет, что в Вашингтоне и Берлине будет ясно продекларировано, что минский формат сохраняется, и тогда Москва может настаивать на их интерпретации "сначала выборы, потом все остальное", - подчеркнул Марк Фейгин.

Встреча Зеленского и Путина

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сказал о том, что Офис главы государства уже ведет переговоры с Кремлем по вопросам организации встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что переговоры по организации встречи Путина и Зеленского ведутся. Российскую сторону в процессе представляет замглавы администрации РФ Дмитрий Козак.
  • 30 июня глава РФ Владимир Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы сдал Украину под внешнее управление Запада. В таких условиях, по словам политика, встречу украинским президентом проводить нет смысла. Однако Путин готов к переговорам с Зеленским.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил намерение провести переговоры с Путиным. Диалог возможен в том случае, если глава России заинтересован в урегулировании российско-украинского конфликта.
  • 2 июля в Кремле заявили, что на данный момент нет никаких существенных переговоров по организации встречи Путина и Зеленского.
Владимир Зеленский Владимир Путин Марк Фейгин новости Украины
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