Вместо брони: в РФ мобилизованным выдали православные "свечи защиты"

Вместо соответствующей подготовки и нормального обеспечения мобилизованным в армию оккупантов в Пермской области выдали "свечи защиты".

Свеча, свеча защиты / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Новомобилизованным российским оккупантам вместо положенного защитного снаряжения выдали пресловутые "свечи защиты". Об этом пишут СМИ из страны-агрессора России.

Сообщается, что инцидент произошел в очередном русском медвежьем углу – в Пермском крае. Причем даже к таким "свечам защиты" сделали "инструкции по использованию". И этот текст полон религиозным мракобесием самого низкого пошиба. Плюс там даже есть грубая орфографическая ошибка "сдесь" вместо "здесь".

В общем, новомобилизованным советуют зажигать в бою и тогда якобы ни одна пуля или осколок снаряда в них не попадет.

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Сами новоиспеченные солдаты армии агрессора таким положением вещей очень разозлены. И, к тому же, жалуются на то, что им выдали "второсортную" форму, в то время как контрактники получили новое обмундирование.

Напомним, ранее сообщалось - чтобы уберечь свои боевые самолеты от очередной "бавовны" русские оккупанты шли на отчаянные меры. к примеру, Саратовская епархия РПЦ передали икону Николая Чудотворца на авиабазу "Энгельс".

Руководство местной авиационной дивизии армии оккупантов поблагодарило РПЦ за "ценный подарок" и даже побахвалилось − мол, с передачей иконы "враги нашего государства будут разбиты".

Позднее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины ликвидировали учителя российской православной гимназии Александра Сухорукова.

"Учитель православной гимназии (филиала ФСБ) чтец Александр Сухоруков услышал голос свыше и решил поступить в ЧВК "Дембель" (Вагнер). По традиции успешно демобилизирован", - писал тогда офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

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