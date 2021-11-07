"Вода поглотит наши дома": названы обреченные на исчезновение страны

Названы обреченные на исчезновение из-за климата страны / Reuters

Островным государствам угрожают изменения климата, так как в сложившихся условиях достаточно одного цунами, чтобы уничтожить острова Кирибати, государство Тувалу и Маршалловы острова. С таким заявлением выступила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа.

"Речь идет не о единоразовом событии или катастрофе. Но о повышении уровня моря, которое угрожает полностью поглотить наши дома. Как человек, живущий на островах Кирибати, [говорю, что] потери и ущерб от изменения климата теперь являются неотъемлемой частью нашей жизни", — приводит слова эколога британская Daily Express.

Издание уточнило, что подобные заявления жителей Кирибати и других тихоокеанских островов не новы. На предыдущих климатических саммитах, например, в 2017 году, в преддверии COP23, экоактивист на Кирибати Эриетера Арам рассказала, насколько жители острова уязвимы.

"Мое жилье очень маленькое. Если вы встанете посередине, увидите воду с обеих сторон. Мы уязвимы. Одно цунами, всего одно — и вся наша страна исчезнет", — сказала тогда Арам, отметив также рост миграции с острова.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе выступления на климатическом саммите COP26 заявил, что ни он, ни его соотечественники не хотят становиться климатическими мигрантами.

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"Мы не хотим покидать нашу страну. Мы любим свою землю, и жизнь в родных краях не имеет того же смысла, что жизнь в другом месте. Мы не хотим быть климатическими мигрантами, но если не произойдет никаких изменений, наша страна исчезнет в море", — сказал он.

Отмечается, что потепление планеты приводит к таянию ледников и полярных ледяных шапок, которые являются одним из факторов, способствующих повышению уровня моря. Именно из-за этого некоторые из государств в Тихом океане могут полностью исчезнуть.

Напомним, ранее исследователи обнаружили, что огромный ледяной щит Гренландии подвергается резкому таянию. Только за один день растаяли 8,5 миллиарда тонн льда. Этого хватило бы, чтобы штат Флорида ушел под воду на 5 сантиметров.

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