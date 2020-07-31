В США предложили ежегодно выделять Украине 300 млн долларов

Помпео заявил, что у Трампа положительно относятся к увеличению поставок Украине летальных вооружений / Reuters

Ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий внес в Сенат США проект закона, который предполагает ежегодное выделение 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине.

Деньги пойдут в том числе и на предоставление Вооруженным силам Украины летального оружия, сообщает Reuters.

Законопроект представили сенаторы-демократы Боб Менендес, Крис Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцы Джеймс Риш, Роб Портман и Джон Баррассо.

Среди прочего в документе говорится о:

выделении 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров;

назначении спецпосланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в "нормандском формате";

создании рабочей группы по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Тем временем государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в Администрации Дональда Трампа положительно относятся к увеличению поставок Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год.

"Администрация действительно поддерживает увеличение такой помощи", - заявил госсекретарь во время слушаний в комитете Сената по вопросам международных отношений, сообщает пресс-служба Госдепа.

Помпео добавил, что действующая администрация выпустила Крымскую декларацию, обеспечила Украину летальным оружием, ввела санкции против "более 360 российских субъектов".

По словам госсекретаря США, Россия играет дестабилизирующую роль не только в Украине, но и в мире.

"Россия - это авторитарная дестабилизирующая сила, которая действует в Украине, Ливии, Сирии и внутри западных демократий. Наша администрация прилагает усилия, чтобы защитить наши интересы и наших друзей", - отметил он.

Также Помпео подтвердил, что действующая администрация США настроена сделать все, чтобы обезопасить Европу от рисков, которые несет строительство газопровода Северный поток-2.

"Мы хотим, чтобы Европа имела безопасные, стабильные и диверсифицированные возможности в энергетической сфере", - сказал он.

Читайте такжеРоссию могут отключить от системы SWIFTОн отметил, что Европе нужны действительно надежные источники энергоснабжения, которые нельзя будет перекрыть по желанию России.

"Мы считаем, что "Северный поток-2" в этом плане является опасным. Мы сделаем все возможное, чтобы этот газопровод не угрожал Европе", - заявил Помпео.

Как сообщал Главред, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начнется в США с 1 октября.

Сенат Конгресса США также одобрил свою версию проекта оборонного бюджета страны. В соответствии с документом, Украина в следующем финансовом году может получить по военной линии от США 250 млн долларов.