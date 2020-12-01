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Военный эксперт озвучил причины развала НАТО

1 декабря 2020, 22:31

Пот словам аналитика, противоречия между Европой и США будут только нарастать.

НАТО
НАТО, вероятно, может ожидать досадный раскол / Reuters

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что в будущем НАТО может развалиться на две организации – прозападную и провосточную.

"Прообраз Восточного НАТО, нового военного блока, уже фактически создан. Есть фундамент этого блока. Сначала был Балтийско-черноморский союз, потом мы подписали соглашение "Люблинский треугольник", а сегодня Британия уже поднимает вопрос о Триморье (Балтика, Черное и Каспийское моря)", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, основой для военного союза после раскола НАТО в перспективе могут стать Грузия, Турция, Болгария и Румыния.

"Это вопрос времени, потому что противоречия между Европой и США будут только нарастать. Хоть Германия и просит не выводить американские войска со своей территории, и, скорее всего, они там останутся, во всяком случае, Байден будет способствовать этому. Если Байдену удастся справиться с политической ситуацией на Европейском континенте, он просто сгладит острые углы и оттянет полуразвал НАТО на несколько лет", - подытожил эксперт.

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  • По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, всемирная пандемия китайского коронавируса COVID-19 была инспирирована искусственным образом.

  • Также Жданов высказал мнение, что сейчас экономика Китая показывает довольно хороший рост, и страна практически полностью избавилась от коронавируса.

НАТО Олег Жданов Североатлантический альянс
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