Военный эксперт озвучил причины развала НАТО

НАТО, вероятно, может ожидать досадный раскол / Reuters

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что в будущем НАТО может развалиться на две организации – прозападную и провосточную.

"Прообраз Восточного НАТО, нового военного блока, уже фактически создан. Есть фундамент этого блока. Сначала был Балтийско-черноморский союз, потом мы подписали соглашение "Люблинский треугольник", а сегодня Британия уже поднимает вопрос о Триморье (Балтика, Черное и Каспийское моря)", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, основой для военного союза после раскола НАТО в перспективе могут стать Грузия, Турция, Болгария и Румыния.

"Это вопрос времени, потому что противоречия между Европой и США будут только нарастать. Хоть Германия и просит не выводить американские войска со своей территории, и, скорее всего, они там останутся, во всяком случае, Байден будет способствовать этому. Если Байдену удастся справиться с политической ситуацией на Европейском континенте, он просто сгладит острые углы и оттянет полуразвал НАТО на несколько лет", - подытожил эксперт.

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