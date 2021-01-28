Вопрос Крыма: названо условие, при котором делегации РФ вернули полномочия в ПАСЕ

В ПАСЕ осуждают агрессивную внешнюю политику России / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации РФ, однако абсолютным большинством была принята поправка, согласно которой ПАСЕ не признает право России на аннексию или оккупацию территории, которая касается захваченного российским государством Крыма.

Как сообщается на странице делегации Украины в ПАСЕ в социальной сети Facebook, поправка, с инициативой которой выступил участник делегации Сергей Власенко, была внесена регламентным комитетом и проголосована абсолютным большинством.

"Ассамблея приняла абсолютным большинством поправку, внесенную регламентным комитетом по инициативе члена делегации Сергея Власенко - о том, что в случае подтверждения полномочий делегации РФ, Ассамблея подтверждает, что это не является признанием права на аннексию/оккупацию территории, в частности не признает аннексию Крыма Российской Федерацией", - отмечается в сообщении.Читайте такжеВ ПАСЕ решили не наказывать Россию по просьбе Украины – нардеп

Также указано, что единственным государством, полномочия которого оспаривались в ПАСЕ, является Россия. В связи с этим Ассамблея настаивает на том, чтобы РФ выполнила все рекомендации, связанные с поправкой в Конституцию в области прав человека. Российские власти должны освободить оппозиционного политика Алексея Навального, не притеснять свободу слова в стране и не применять различных мер в отношении мирных демонстрантов, а также участников протестных акций, состоявшихся 23 января.

Кроме того, России рекомендовано не принимать новых законов, ограничивающих деятельность журналистов и гражданского общества.

Российская делегация в ПАСЕ – новости