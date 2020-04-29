Большая сделка: в США приостановили финансирование антироссийских проектов

В Пентагоне закрывают финансирование антироссийских проектов / Reuters

Пентагон (Министерство обороны США) собирается приостановить финансирование некоторых проектов в плане "сдерживания России", а все освободившиеся денежные средства вложить в строительство стены на границе с Мексикой.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Bloomberg. Через такое сокращение глава Пентагона Марк Эспер планирует перенаправить около 545 млн долларов США.

По данным журналистов, финансирования лишатся и зарубежные проекты военной инфраструктуры, которые планировалось воплотить в жизнь в Норвегии, Германии, Испании и других европейский странах. Все они являлись частью "Европейской инициативы сдерживания", направленной на противодействие российскому влиянию.

Представитель министерства Крис Шервуд уточнил, что проекты не отменены - их финансирование просто было заморожено до 2021 года. Однако, для того, чтобы продолжить их, Конгрессу США придется выделить дополнительные деньги.

Напомним, ранее экстрасенс Сабухи Иманов утверждал, что летом 2020 года на Ближнем Востоке начнется большая война - будет конфликт вокруг Сирии и схватка США с Россией.