Война в Карабахе – победа Турции и её оружия над Россией

Турецкие беспилотники Bayraktar внесли решающий вклад в победу Азербайджана в Карабахе / Baykardefence

Азербайджану потребовалось всего 43 дня, чтобы отвоевать свою территорию вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха - семи горных и предгорных районов, которые были оккупированы армянскими сепаратистами после унизительных военных поражений Баку в начале 1990-х годов.

Аналитики выделяют три фактора такого успеха Азербайджана на поле боя: технологии, тактика и Турция.

Алекс Меликишвили , аналитик IHS Markit Country Risk, говорит, что именно турецкая поддержка Азербайджана сделала войну "качественно отличной от всех предыдущих конфликтов", отмечая, что присутствие турецких истребителей F-16 на военном аэродроме в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, было "ощутимым подтверждением" того, что геополитический баланс на Южном Кавказе сместился в пользу Азербайджана, передает RFERL.

Передовые военные технологии

Хотя Азербайджан не обнародовал данные о потерях своих войск, он не скрывает, что использует новейшие высокотехнологичные беспилотники, купленные у Турции и Израиля, для разведки и нанесения авиаударов.

Записи с дронов, опубликованные Министерством обороны Азербайджана после начала боевых действий 27 сентября, показали, какой хаос вызвали бакинские БПЛА, - уничтожение армянских танков, артиллерии, наземных укреплений и даже российского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Маргарита Карамян , этническая армянка, ветеран войны 1992-1994 годов из города Гадрут, сказала, что была шокирована, когда увидела, как "стаи" 30 азербайджанских беспилотников "затмевают небо" над юго-восточным флангом Нагорного Карабаха во время первой волны азербайджанского военного наступления. Она признает, что эта война сильно отличается о той, что проходила в 90-х годов, уточнив, что армянские силы - включая ее собственного сына и мужа - должны были быстро научиться искать укрытия под землей против атак беспилотников.

Турция перед войной обеспечила Баку новейшим вооружением, прежде всего, в области разведки и авионики / Baykardefence

Армянские войска были просто "подавлены технологическим превосходством Азербайджана на поле боя", сказал Джан Касапоглу , директор исследовательской программы по безопасности и обороне стамбульского Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM). Армянским войскам не хватало "адекватных датчиков, прикрытия радиоэлектронной борьбы или вооружения против дронов" для защиты от азербайджанских БПЛА.

Турецкое оружие деклассировало российское

"Первый урок, который показали азербайджано-армянские столкновения, - это уязвимость традиционных сухопутных подразделений - бронетанковых, механизированных и моторизованных формирований перед лицом современного беспилотного оружия и концепций ведения войны", - заключил Касапоглу. В итоге, по его словам, армянские войска были быстро разгромлены в ходе "нерегулярного и недисциплинированного отступления" с передовых позиций, которые они укрепляли вдоль "линии соприкосновения" с тех пор, как прекращение огня в 1994 году положило конец предыдущей войне. "Согласно данным из открытых источников, задокументировано примерно 175 основных боевых потерь армянских оккупационных сил в Нагорном Карабахе в течение месяца", - говорит Касапоглу.

Читайте такжеЭрдоган выдавливает из Закавказья Путина, как прыщ Фуад Шахбазов , аналитик бакинского Центра стратегических коммуникаций, согласен с тем, что самым значительным преимуществом Азербайджана на поле боя было его технологическое превосходство – Армения "в основном могла получать только оружие российского производства, но Азербайджан сумел диверсифицировать свой арсенал, импортируя оружие из Турции и Израиля". Шахбазов отмечает, что Баку также использовал свои доходы от экспорта нефти и природного газа в течение последнего десятилетия для покупки оружия у стран-членов НАТО.

Дроны меняют всё

Он говорит, что закупки Баку включали системы радиолокационного подавления из Испании, самоходные артиллерийские гаубицы DANA, приобретенные в 2018 году в Чехии, и "совсем недавно импортированные турецкие дроны Bayraktar."

"Беспилотники Bayraktar несут четыре ракеты, которые также производятся Турцией - ракеты MAM с лазерным наведением. Эти беспилотники использовались в Ливии и Сирии, где они доказали свою эффективность против всего российского оружия. В Сирии эти беспилотники очень легко уничтожали российские системы ПВО типа С-300 и С-400",-добавляет он. В Ливии около двух десятков российских зенитных ракетных комплексов "Панцирь-1С" были недавно уничтожены турецкими боевыми беспилотниками Bayraktar TB2 и Anka-S, последние из которых были разработаны турецкой Turkish Aerospace Industries (TAI).

"Это вызвало определенный резонанс в России, потому что Турция произвела беспилотное оружие, которое способно легко поразить все системы ПВО, которые были разрекламированы Россией как одни из самых эффективных систем ПВО в мире", - говорит Шахбазов.

В ходе конфликта Минобороны Азербайджана регулярно выкладывало записи с дронов, на которых видно, как удары беспилотниками уничтожали оборону армянских военных / Baykardefence

Касапоглу говорит, что технологическое преимущество Азербайджана заключалось не только в купленных боевых и разведывательных дронах. По его словам, Турция также передала Азербайджану "полную доктрину роботизированной войны и концепцию операций".

"Интересно, что азербайджанская кампания с беспилотниками и военное планирование сильно напоминали турецкую операцию Весенний щит против сирийской армии еще в начале 2020 года", - писал Касапоглу в анализе, опубликованном базирующимся в Вашингтоне фондом Джеймстауна. По его словам, это подтверждается тем, как артиллерия Азербайджана и реактивные системы залпового огня работали в тесной координации с дронами, отвечающими за разведку, целеуказание и оценку боевого ущерба. Вторым важным сходством была систематическая охота за мобильными средствами ПВО противника.

Читайте такжеСотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себяШахбазов добавляет, что Азербайджану удалось обнаружить армянскую ПВО, пожертвовав воздушным флотом советских бипланов Ан-2, которые он "вероятно, приобрел у Украины". Эти советские бипланы, спроектированные в конце 1940-х годов, в настоящее время в основном используются в качестве уборочных машин или для борьбы с лесными пожарами. Для соверменной войны они считаются непригодными, но Баку модернизировал свои Ан-2 так, чтобы ими можно было управлять на малых высотах над армянскими ПВО.

"Их закамуфлировали под дроны. Армяне выложили видео, на которых их средства ПВО, сбивали, как они считали, дроны. На самом деле всякий раз, когда армяне сбивали Ан-2 своими ПВО, настоящие азербайджанские беспилотники наблюдения на больших высотах могли точно определять их позиции и легко уничтожать все эти ПВО", - говорит он.

Тактика коммандос НАТО

Но это была не просто высокотехнологичная, роботизированная военная доктрина, которой Турция, член НАТО, поделилась с Азербайджаном. Кадры боевых действий в социальных сетях, таких как Telegram, которыми, по-видимому, делятся азербайджанские солдаты, намекают на то, что Баку также извлек уроки из тактики возглавляемых США коалиционных сил против талибов в горах Афганистана с конца 2001 года. В этих операциях войска НАТО не собирались вместе тысячами в соответствии с методами обычной войны 20-го века - стратегии, которая требует логистических сложностей на линиях снабжения, уязвимых для партизанских контратак.

Через внутренние районы Афганистана и вдоль границы с Пакистаном протяженностью 3300 километров были направлены небольшие специализированные группы американских коммандос для выполнения миссий "поиск и уничтожение" на территорию талибов.

Каждая американская диверсионная группа состояла примерно из дюжины солдат, в которой были собраны представители спецназа, легкой горной пехоты, морпехов, бойцов морских котиков и военных офицеров ЦРУ. Работая вместе с солдатами молодой Афганской Национальной армии, эти диверсионные группы используют устройство, известное как SOFLAM - лазерный маркер для сил специальных операций - для наведения на близлежащие позиции талибов, которые они заметили в горной местности. Когда группа коммандос "срисовывала" с помощью SOFLAM цель, самолеты коалиции, кружащие над полем боя, фиксировали сигнал и сбрасывали на цели корректируемые бомбы JDAM с лазерным наведением для совместной атаки.

Перед войной Азербайджан провел совместные учения с Турцией / Министерство обороны Азербайджана

В ходе наступления Азербайджана на юго-восток Нагорного Карабаха, когда в результате первых ударов беспилотников были открыты бреши в оборонительных линиях Армении, бакинские диверсионные группы проникли в леса и захватили возвышенности вокруг городов и деревень на пути наступления.

В Гадруте, всего за несколько дней до начала боевых действий, этнические армяне говорили о том, что видели "странных людей, не армян", которые проникли в освободившиеся дома, чтобы закрепиться в городе. Эти азербайджанские диверсионные группы "диверсионные группы" могли обеспечивать координаты целей со своих наземных позиций, ведя огонь из расположенных поблизости азербайджанских ракетных установок и гаубичной артиллерии или с воздуха.

Читайте такжеЭрдоган устроил потеки веществ по лицу "партнера"-Путина Мустафа Гаджибейли , азербайджанский ветеран войны начала 1990-х годов, сказал, что эта тактика, по-видимому, повторялась на протяжении всей войны, когда силы Баку отбирали города и деревни вдоль южного фланга Нагорного Карабаха и иранской границы, заставляя противника сдавать города без серьезных столкновений.

"Они сделали это в Физули (Варанда) и Кайбраиле (Джракан), взяв под свой контроль окружающие горы и пытаясь перерезать все дороги к городам, заставив противника оставить свои тяжелые укрепления и бежать", - говорит Гаджибейли.

Шахбазов согласен с тем, что тактика коммандос, использованная силами США и НАТО в Афганистане, была принята Азербайджаном в ходе последних боевых действий в Нагорном Карабахе - вероятно, при поддержке вооруженных сил Турции, которые играли ключевую роль в Афганистане, возглавляя международные силы содействия безопасности (ISAF) в Афганистане.

Элитные кадры армии Азербайджана уже многие годы обучаются в Турции и Пакистане / Министерство обороны Азербайджана

"Азербайджанские спецназовцы в основном уже много лет проходят подготовку в турецких и пакистанских военных академиях. Мы видели, как эта тактика использовалась в нынешней войне. Азербайджан извлек хорошие уроки из потерь в 1990-х годах и из четырехдневной войны против армянских войск в 2016 году. На этот раз, в отличие от прошлых боев, Баку развернул небольшие диверсионные группы, которые очень активно действовали вдоль линии соприкосновения. Если вы разбираетесь в этой тактике, вы можете увидеть доказательства этого во многих видеороликах, которые были размещены в социальных сетях из зоны боевых действий", - говорит он.

"В Сузах, когда азербайджанские войска взяли город под свой контроль, это не был полномасштабный штурм азербайджанской артиллерией и беспилотниками. Сузы были отбиты в ближнем бою, когда эти диверсионные группы, различные диверсионные группы, вошли в город и заставили армянские войска отступить из центра города, а затем вытеснили их из города. Впервые Азербайджан активно использовал так много спецподразделений. И он использовали их в этих небольших военных диверсионных группах, чтобы вытеснить армян", - говорит Шахбазов.