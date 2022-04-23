УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Война в Украине это месть Путина и чинов КГБ за тихую смерть империи СССР - The Economist

23 апреля 2022, 23:11

Как это всегда происходит, утрату советской империи больше всего оплакивали ее элиты. Распад СССР сильно ударил по их чувству статуса, самоуважения.

Техника
Война в Украине это месть Путина и чинов КБГ за тихую смерть империи СССР - The Economist/ УНИАН

Путинское вторжение в Украину – это запоздалая месть старого аппарата спецслужб СССР за то, что он считает 30 годами унижения, отступления и поражения. Такое мнение на страницах британского издания The Economist высказал профессор Кембриджского университета Доминик Ливен.

Последствия краха советской империи, как обычно бывает с империями, проявляются спустя поколение и больше. К примеру, выход Бангладеш из состава Пакистана произошел спустя 24 года после деколонизации Британской Индии. Там пост-империалистические конфликты до сих пор идут на территории от Ирландии до Ближнего Востока и Фиджи. Худший из них – это конфронтация Индии и Пакистана за Кашмир.

Утрата контроля над Украиной стала особенной трагедией для российской элиты. Ведь этот контроль являлся ключом к существованию России как империи.

"Первоначальная стратегия Путина провалилась. Он, наверное, теперь попытается завоевать весь Донбасс, а также кусок суши на юге, чтобы соединить его с Крымом. Если ему это удастся, Украина никогда не примет такую новую границу как основу для долгосрочного мира. Смелая война за независимость против вторжения российского монстра сыграет центральную роль в украинском национальном мифе", ‒ подытожил профессор Ливен.

Читайте такжеПочему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-м

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ, несмотря на численное и техническое преимущество российских оккупантов, в среднем за сутки наносит России гораздо больше потерь, чем российская армия понесла за все восемь лет боев в пределах Сирии. Именно об этом говорит анализ, который провели сотрудники авторитетного британского издания The Economist.

"Кому-то это может показаться странным. На бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура", – отмечает он.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
СССР российское вторжение
Реклама
Популярное
Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизниГороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизни Солнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаСолнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиака Ждем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорийЖдем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорий Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФРождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ Разборки на Запорожье: кадыровцы "покрошили" взбунтовавшихся рашистовРазборки на Запорожье: кадыровцы "покрошили" взбунтовавшихся рашистов
Поддержите Главред

Последние новости

23:11

Война в Украине это месть Путина и чинов КГБ за тихую смерть империи СССР - The Economist

22:56

Пасха 2022: онлайн-трансляция богослужений из храмов УкраиныВидео

22:47

"Для меня Одесса - это мой отец": рашисты разбомбили Одессу на годовщину смерти папы Славы Каминской

22:37

Как привлечь деньги на Пасху: простые приметы, которые должен сделать каждый 24 апреляВидео

22:27

"Мы адекватные люди": Зеленский высказался о возможности применения ядерного оружия

Реклама
22:18

Президент Зеленский рассказал, что бы сказал Путину при встречеВидео

21:57

Пресс-конференция Владимира Зеленского в метро: важные заявления президентаВидео

21:56

Пока война не закончится, никуда из Украины не поеду - ЗеленскийВидео

21:44

Может ли произойти новый Мариуполь в Одессе: ответ Зеленского

21:30

Зеленский признался, возможна ли сейчас военная деблокада МариуполяВидео

21:19

Зеленский назвал главные вопросы переговоров с РФВидео

21:15

У Украины нет другого выхода, кроме как стать одним из самых крепких государств в Европе - Зеленский

20:50

Зеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвахВидео

20:36

Украинские военные захватили ГАЗ Тигр с немецкими деталями

20:34

"Я не боюсь встречи с Путиным": Зеленский рассказал, опасается ли увидеться с русским диктатором

20:13

Украина выйдет из любых переговоров: Зеленский поставил жесткое условие РФВидео

20:04

"Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистовВидео

19:59

Зеленский высказался о причинах войны России против УкраиныВидео

19:52

Предал Украину и был уничтожен в Мариуполе: предатель из Донецка уже никогда не вернется домойВидео

19:49

Обиды не прощают: названы самые мстительные знаки зодиака

Реклама
19:39

Гарантии безопасности: как Штаты вновь могут подсунуть Украине "филькину грамоту"мнение

19:22

В Германии должны решить, поставлять ли тяжелое вооружение в УкраинуВидео

19:21

Ракетный удар по Одессе: появились новые жуткие подробностиВидео

19:18

Германия и Франция обходили запрет на продажу оружия Москве - The Telegraph

18:58

РФ бросает в бой резервы: оккупанты готовят штурм Северодонецка и окружают группировку ВСУВидео

18:53

Гороскоп для Тельцов на май 2022: тайный роман, прибыль и временный переезд в дальние страны

18:38

День матери в Украине 2022: дата, традиции праздника и душевные поздравления

18:35

Оккупантов выбивают с Харьковщины: в британской разведке показали карту боевых действийВидео

18:25

"Скрываться – это ежеминутное унижение": Елена Зеленская рассказала, за что особенно зла на россиян

18:18

В Мариуполе оккупанты сорвали эвакуацию и насильно вывезли людейВидео

18:16

Россия "отменила" 9 мая: почему россиянам недолго осталось до газовых камермнение

17:59

"Дома ждали дети": женщина рассказала, как ее зверски насиловали оккупанты в РубежномВидео

17:57

Оккупантов РФ на Донбассе ждет провал: западный эксперт назвал причинуВидео

17:25

Одессу атаковали оккупанты с самолетов Ту-95: много жертв и раненых украинцевВидео

17:20

РФ стягивает резервы: в ВСУ назвали направление нового удара оккупантовВидео

17:15

"Я, наверное, люблю": Дантес впервые рассказал о своих чувствах к Наде Дорофеевой после расставанияВидео

17:05

"Не могу сидеть сложа руки": на Одесчине отец пошел защищать Украину вместе с сыновьями

16:54

ВСУ уничтожили командный пункт врага под Херсоном: убиты двое генералов РФ, один - раненВидео

16:42

На Пасху ударят заморозки: синоптики предупредили об опасных явленияхВидео

16:28

Британия нанесет ответный удар: Джонсон жестко ответил на ядерный шантаж ПутинаВидео

Реклама
16:15

Армия Украины продолжит бить оккупантов: в Минобороны пообещали новые "пасочки" для РФВидео

15:48

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: что известно о жертвах и разрушенияхВидео

15:46

Россия не хочет отказываться от роскоши, или Как Путин решил пойти путем Саддама Хусейнамнение

15:45

Украинская разведка вычислила тысячи оккупантов, зверствовавших в Запорожье и Мариуполе

15:39

Максим Галкин рассказал об угрозах и преследованиях ФСБ: "Делают это негласно"Видео

15:32

Захлопнуть рашистов в ловушке: эксперт объяснил необходимость уничтожения Крымского мостаВидео

15:17

Оккупанты украли зерно из элеватора в Херсонской области и через захваченный Крым увезли все в РФ

14:56

"Пасхалки хохлам готовят": оккупанты готовятся к новым обстрелам и пишут на снарядах Христос воскресВидео

14:50

Пекин не поддержал Путина по Украине: эксперт объяснил, как Китай поставил на место РФВидео

14:42

Благодатный огонь 2022 сошел: видео и что являет собой великое чудо христианстваВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять