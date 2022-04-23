Война в Украине это месть Путина и чинов КГБ за тихую смерть империи СССР - The Economist

Как это всегда происходит, утрату советской империи больше всего оплакивали ее элиты. Распад СССР сильно ударил по их чувству статуса, самоуважения.
Путинское вторжение в Украину – это запоздалая месть старого аппарата спецслужб СССР за то, что он считает 30 годами унижения, отступления и поражения. Такое мнение на страницах британского издания The Economist высказал профессор Кембриджского университета Доминик Ливен.
Последствия краха советской империи, как обычно бывает с империями, проявляются спустя поколение и больше. К примеру, выход Бангладеш из состава Пакистана произошел спустя 24 года после деколонизации Британской Индии. Там пост-империалистические конфликты до сих пор идут на территории от Ирландии до Ближнего Востока и Фиджи. Худший из них – это конфронтация Индии и Пакистана за Кашмир.
Утрата контроля над Украиной стала особенной трагедией для российской элиты. Ведь этот контроль являлся ключом к существованию России как империи.
"Первоначальная стратегия Путина провалилась. Он, наверное, теперь попытается завоевать весь Донбасс, а также кусок суши на юге, чтобы соединить его с Крымом. Если ему это удастся, Украина никогда не примет такую новую границу как основу для долгосрочного мира. Смелая война за независимость против вторжения российского монстра сыграет центральную роль в украинском национальном мифе", ‒ подытожил профессор Ливен.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ, несмотря на численное и техническое преимущество российских оккупантов, в среднем за сутки наносит России гораздо больше потерь, чем российская армия понесла за все восемь лет боев в пределах Сирии. Именно об этом говорит анализ, который провели сотрудники авторитетного британского издания The Economist.
"Кому-то это может показаться странным. На бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура", – отмечает он.
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