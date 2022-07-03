Война вряд ли продлится больше года: либо Украина выбьет войска РФ, либо будет тупик – Al Jazeera

Украина и Россия не обладают ресурсами для ведения длительной войны - генерал-лейтенант НАТО в отставке / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

РФ смещает акцент войны на восток Украины и, вероятно, продолжит наступление на Донбассе до полной оккупации региона. Ни ВСУ, ни войска России не смогут продолжать боевые действия больше года. Есть два сценария ситуации: либо Киев заставит Москву полностью забрать свои войска с украинской территории, либо, что может быть более вероятным, стороны окажутся в тупике. Тогда будут переговоры, которые не приведут к результату.

Журналисты Al Jazeera поговорили с генерал-лейтенантом Североатлантического альянса в отставке Константиносом Лукополосом. Он считает, что война России против Украины не будет завершена в краткосрочной перспективе.

Читайте такжеЗатягивая войну, Кремль все глубже загоняет себя в ловушку Запада"Обычно войны заканчиваются, когда одной стороне удается навязать свою волю другой на поле боя или когда обе стороны стремятся к компромиссу", - объяснил он.

Как полагает Лукопулос, Москва сейчас применяет такую политико-стратегическую и тактическую инициативу, которая не оставляет Киеву возможностей вступить в мирные переговоры на выгодных условиях.

Согласно его прогнозу, война не продлится больше года, поскольку ни у Украины, ни у России нет столько ресурсов. Возможно, ситуация приведет к "корейскому сценарию" с линией разграничения и демилитиразованной зоной.

Профессор стратегии и безопасности Джейми Ши рассказал, что Россия, вероятно, считает, что она располагает силой для продолжения медленного продвижения на Донбассе. При этом Украина будет продолжать отбивать атаки российских оккупантов с поддержкой Запада.

По мнению Ши, вероятны два сценария – либо Украина полностью вытесняет войска России со своей территории, или, что может быть более вероятно, Киев и Москва окажутся в тупиковой ситуации. Тогда будут длительные переговоры, которые не приведут к результату.

Смотрите видео ТСН – Шольц рассказал, когда Путин принял решение напасть на Украину

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что задержка поступления оружия от Запада для контрнаступления ВСУ связана с тем, что на складах нет столько вооружений. Как только они будут пополнены, нужное украинской армии вооружение поступит в Украину за месяц, два-три.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что есть опасность перехода войны России против Украины в затяжной конфликт. По его мнению, Путин полагает, что в такой ситуации Киев не сможет сблизиться с ЕС и НАТО и столкнется с трудностями восстановления государства после войны. Путин не сможет реализовать все свои цели и будет максимально затягивать военные действия.

По мнению военного эксперта Олега Жданов, президент РФ Владимир Путин будет работать над прямым подключением Беларуси к войне против Украины. При этом он также потребует от Минска и стран ОДКБ либо военной техники, либо войск для захвата украинского государства.

Главред рекомендует: