Война за Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе / Reuters

В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Стороны по итогам согласовали трехсторонний документ. Участники переговоров договорились о прекращении огня с 12:00 субботы 10 октября для обмена пленными и телами погибших. Отмечается, что конкретные параметры режима перемирия будут согласованы дополнительно.

Кроме того, стороны приступят к субстантивным переговорам для скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Ереван и Баку также подтвердили неизменность формата переговоров.

Отметим, главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов прибыли в Москву в пятницу, 9 октября, по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры глав МИД с участием Лаврова, начавшиеся в пятницу днем, завершились в Москве в ночь на субботу, 10 октября. Консультации продолжались почти 11 часов. Они шли в закрытом формате.

Война за Нагорный Карабах – о чем сообщалось ранее:

6 октября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху, если на них пойдет Азербайджан.

6 октября Турция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Баку заявил, что решение конфликта в краткие сроки возможно только в случае вывода Ереваном своих войск с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября в Азербайджане раскрыли планы о наступлении на Нагорный Карабах. Азербайджанским войскам поручили продолжать контрнаступательную операцию в районе Нагорного Карабаха и проводить действия по уничтожению военной силы противника.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении.