Войска Путина разбегаются: добровольцы России показали бои на Белгородщине

Бойцы Легиона Свобода России ведут бои с российскими оккупантами в населенном пункте Новая Таволжанка Белгородской области на территории агрессора РФ.

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Ополченцы России показали, как наносят удары по позициям российских оккупантов в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Ополченцы России продолжают вести бои с оккупационными войсками РФ в Белгородской области. Боевые действия идут в Новой Таволжанке Шебекинского района. При этом бойцы также показали, как их артиллерия работает по российским военным в Грайворонском районе.

Бойцы Легиона Свобода России утром пятницы, 2 июня, опубликовали фотографию своего танка в селе Новая Таволжанка и заявили о продолжении своей борьбы на Белгородшине.

"Наш танк с флагом Свободной России в с. Новая Таволжанка под Шебекино. Доброго утра с нашей Родины! Продолжаем борьбу!" – отметили военные.

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Танк бойцов Легиона Свобода России в Новой Таволжанке

Легион Свобода России в Новой Таволжанке / Скриншот Главред

Позже они показали видео одного из боев в том же населенном пункте.

"Фрагмент боя легионеров из села Новая Таволжанка. Идет бой. Продолжаем держать вас в курсе. Россия будет свободной!" – написали ЛСР.

Кроме того, Легион Свобода России показал и работу своей артиллерии в Грайворонском районе Белгородской области.

"Уничтожено обеспечение и личный состав противника, выведено из строя несколько единиц техники. Путинские войска разбегаются по посадкам и жилым домам, но наши корректировщики находят их и там", - подчеркнули ополченцы.

Смотрите видео, как ополченцы России ведут бои в Белгородской области:

Ополченцы заявили, что войска России разбегаются от их ударов / Скриншот Главред

Что происходит в Белгородской области

Добровольцы Легиона Свобода России заявили, что вместе с другими ополченцами ведут бои на окраине Новой Таволжанки. Есть раненые, их доставили в больницу. Российские оккупационные войска наносят ответные удары.

"У нас активные бои на окраинах с. Новая Таволжанка. К сожалению, есть раненные легионеры, но свобода добывается кровью. Все раненные уже доставлены в больницу. Войска режима, точно также как и под Грайвороном, не считаются с гражданским населением. Огнем артиллерии накрывают любые точки, где засекают движение легионеров и РДК. Под Таволжанкой противник уничтожил машину Рено с гражданскими, приняв ее за машину с нашей диверсионной группой. Минимум двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии. Настоятельно рекомендуем мирным жителям не покидать укрытия и ждать окончания боевых действий в вашем районе. Мы принесем домой мир! Россия будет свободной!" – сообщили бойцы.

Операция ополченцев России в Белгородской области

1 июня Русский добровольческий корпус объявил о запуске второй фазы своей военной операции в Белгородской области. Бойцы сказали, что ведут боевые действия, направленные на организацию прорыва в направлении Шебекино. Российские пропагандисты заявляли, что шебекинское МАПП якобы "атаковано танками".

Позже в РДК сообщили об ударе из РСЗО Град по зданию МВД в Шебекино. Бойцы Легиона Свобода России, которые анонсировали свой заход на территорию РФ, в свою очередь, показали уничтожение вражеской военной техники на Белгородщине.

Кроме того, в Легионе Свобода России заявили, что русские добровольцы ведут бои в предместье Шебекино – Новой Таволжанке и Титовке.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о военной операции добровольцев России в Белгородской области и подчеркнули, что Киев не координирует их действия – ополченцы работают автономно.

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