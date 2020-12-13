Войска РФ взяли под контроль новые зоны в Карабахе: опубликована карта

Российские войска размещены до села Старый Таглар.
В Нагорном Карабахе расширена зона ответственности российского военного контингента.
Соответствующая карта присутствия в Карабахе войск РФ была опубликована российским Министерством обороны.
Отметим, что в Нагорном Карабахе российские войска размещены до села Старый Таглар (Хинтаглар, Гадрутский район), где 11 декабря зафиксировали нарушения перемирия.
Отметим, что по условиям трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху между Москвой, Баку и Ереваном, Гадрутский район не передавался Азербайджану.
Кроме того, российская армия ранее не сообщала о планах включить район в зону ответственности Юг.
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Новое обострение в Карабахе:
- Министерство обороны Азербайджанской Республики и Министерство иностранных дел Республики Армения обменялись обвинениями в провокациях.
- Так, на сайте Министерства обороны Азербайджана отмечается, что "некоторые вооруженные формирования Армении оставались в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана".
- "Эти армянские вооруженные отряды не покинули территорию, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни совершили террористически-провокационные и диверсионные действия", - заявляют в министерстве.
- Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести антитеррористическую операцию в этом районе.
- В свою очередь, в заявлении Министерства иностранных дел Армении говорится, что 11 декабря, "воспользовавшись тем фактом, что в этой части Республики Арцах миротворческие силы не размещены, спецподразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли атаку на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана в районе населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района.
- В результате шесть военнослужащих Армии обороны получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.
Автор: Алексей Тычина