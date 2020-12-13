Войска РФ взяли под контроль новые зоны в Карабахе: опубликована карта

Войска РФ в Карабахе / Reuters

В Нагорном Карабахе расширена зона ответственности российского военного контингента.

Соответствующая карта присутствия в Карабахе войск РФ была опубликована российским Министерством обороны.

Отметим, что в Нагорном Карабахе российские войска размещены до села Старый Таглар (Хинтаглар, Гадрутский район), где 11 декабря зафиксировали нарушения перемирия.

Отметим, что по условиям трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху между Москвой, Баку и Ереваном, Гадрутский район не передавался Азербайджану.

Кроме того, российская армия ранее не сообщала о планах включить район в зону ответственности Юг.

/ mil.ru

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