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Возможен ли новый штурм Капитолия: дипломат оценил вероятность "заварушки" в США

Алексей Тесля
5 ноября 2024, 17:19
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Дональд Трамп и его сторонники вряд ли согласятся с поражением на выборах, считает Олег Шамшур.
В Дональда Трампа полетел телефон
Дональд Трамп может не согласиться с результатами выборов / Коллаж Главред, фото Facebook/Donald J. Trump

Главное:

  • Шамшур оценил вероятность штурма Капитолия
  • Трамп не согласится со своим поражением

Посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур прокомментировал ситуацию, которая может сложиться в США после президентских выборов.

В интервью Главреду он оценил опасения, что в США могут повториться события по аналогии со штурмом Капитолия.

По словам украинского дипломата, этот сценарий не является наиболее реалистичным, хотя предположения строить пока трудно.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
/ Инфографика Главред

"Это трудно предсказать. Думаю, штурма Капитолия не будет", — отметил собеседник.

В то же время он считает, что Дональд Трамп и его сторонники вряд ли согласятся с поражением на выборах.

"Но то, что сам Трамп и определенная часть его сторонников не согласятся с поражением, фактически очевидно", — добавил Шамшур.

Кто такой Олег Шамшур?

Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Ранее в ОП озвучили прогноз на фоне выборов в США. По словам главы ОПУ, у Зеленского хорошие отношения и с Харрис, и с Трампом.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден обеспокоен возможными последствиями предстоящих президентских выборов. Риторика кандидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату". Байден подчеркнул свою уверенность в том, что выборы будут свободными и честными. В то же время он не смог гарантировать, что выборы в США пройдут мирно.

Смотрите видео - интервью Олега Шамшура Главреду:

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Дональд Трамп Олег Шамшур президентские выборы в США
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