Возможен ли новый штурм Капитолия: дипломат оценил вероятность "заварушки" в США

Главное:
- Шамшур оценил вероятность штурма Капитолия
- Трамп не согласится со своим поражением
Посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур прокомментировал ситуацию, которая может сложиться в США после президентских выборов.
В интервью Главреду он оценил опасения, что в США могут повториться события по аналогии со штурмом Капитолия.
По словам украинского дипломата, этот сценарий не является наиболее реалистичным, хотя предположения строить пока трудно.
"Это трудно предсказать. Думаю, штурма Капитолия не будет", — отметил собеседник.
В то же время он считает, что Дональд Трамп и его сторонники вряд ли согласятся с поражением на выборах.
"Но то, что сам Трамп и определенная часть его сторонников не согласятся с поражением, фактически очевидно", — добавил Шамшур.
Кто такой Олег Шамшур?
Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.
В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.
Ранее в ОП озвучили прогноз на фоне выборов в США. По словам главы ОПУ, у Зеленского хорошие отношения и с Харрис, и с Трампом.
Как сообщал Главред, президент США Джо Байден обеспокоен возможными последствиями предстоящих президентских выборов. Риторика кандидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату". Байден подчеркнул свою уверенность в том, что выборы будут свободными и честными. В то же время он не смог гарантировать, что выборы в США пройдут мирно.
Смотрите видео - интервью Олега Шамшура Главреду:
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