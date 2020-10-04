Врач рассказал, как Трампа лечат от Covid-19

По словам личного медика президента США Шона Конли, руководитель Белого дома продолжает исполнять свои обязанности из больничной палаты.
Президент CША Дональд Трамп (о заболевании которого китайским коронавирусом Covid-19 стало известно несколько дней назад) проходит лечение при помощи противовирусного препарата ремдесивир.
Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на своей странице в сервисе микроблогов Twitter ‒ со ссылкой на лечащего врача президента Шона Конли.
Медик утверждает, что команда специалистов Медицинского центра имени Уолтера Рида Военно-морских сил США "с осторожным оптимизмом" оценивает состояние здоровья президента Трампа.
"Он провел большую часть дня, занимаясь своими обязанностями, и без труда передвигался по медицинскому блоку. Пока еще рано говорить, что худшее позади, но команда сохраняет осторожный оптимизм", - сообщил Конли.
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Дональд Трамп коронавирус - что было ранее:
- 2 октября президент США Доналд Трамп заявил, что у него и его жены Мелании положительный тест на коронавирус.
- Впоследствии руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что у Трампа "легкие симптомы" Covid-19, но он остается на работе.
- Трамп лечится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида и собирается работать из него удаленно.
- Он заболел в самый разгар предвыборной гонки - практически сразу после скандальных дебатов со своим соперником Джо Байденом.