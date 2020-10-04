Врач рассказал, как Трампа лечат от Covid-19

Дональд Трамп / УНИАН

Президент CША Дональд Трамп (о заболевании которого китайским коронавирусом Covid-19 стало известно несколько дней назад) проходит лечение при помощи противовирусного препарата ремдесивир.

Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на своей странице в сервисе микроблогов Twitter ‒ со ссылкой на лечащего врача президента Шона Конли.

Медик утверждает, что команда специалистов Медицинского центра имени Уолтера Рида Военно-морских сил США "с осторожным оптимизмом" оценивает состояние здоровья президента Трампа.

"Он провел большую часть дня, занимаясь своими обязанностями, и без труда передвигался по медицинскому блоку. Пока еще рано говорить, что худшее позади, но команда сохраняет осторожный оптимизм", - сообщил Конли.

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