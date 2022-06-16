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Врет по всем фронтам: историк пояснил, как Путин крадет опыт нацистской Германии

16 июня 2022, 14:39

Как говорит историк Василий Павлов, идея "Россия нанесла превентивный удар" тоже заимствоваа из мифологии и пропаганды Германии времен Третьего рейха.

Путин, танк
Историк пояснил, как Путин крадет опыт нацистской Германии / коллаж фото ua.depositphotos.com

Страна-агрессор, России, с подачи своего диктатора Путина воплощает в явь забронзовевшие мифы советской пропаганды времен ‒ постоянно лавируя и регулярно оказываясь то на стороне Третьего рейха,то на стороне СССР. Такое мнение в эфире проекта "История для будущего" высказал известный военный историк Василий Павлов.

Как говорит эксперт, Путин умудрился забрать для России все худшее из времен нацистской Германии и Российской империи времен Петра I.

"Сейчас мы видим ложь по всем фронтам. Миф о том, что Германия не объявляла войну – на самом деле объявляла. Россия не объявила войну – на самом деле ввела "спецоперацию". Нацисты не бомбили Киев 22 июня ровно в четыре часа – Россия бомбила Киев", – говорит историк.

Павлов говорит, что идея "Россия нанесла превентивный удар" тоже заимствована из мифологии нацистской Германии. Поскольку в геббельсовской пропаганде удар по СССР тоже назывался превентивным ударом.

"Россия сейчас усердно "грузит" информацией. Мол, нанесли превентивный удар, потому что "Украина готовилась напасть на нее". Фактически полностью повторяя речь посла Германии графа фон дер Шулленбурга в Кремле, когда он объявлял войну и доказывал, что на самом деле Германия не нападает на Советский Союз, а наносит превентивный удар по готовившемуся к агрессии государству", – подытожил историк.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц 13 мая в деталях рассказал о переговорах, которые он провел с диктатором Владимиром Путиным.

"Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – заявил политик.

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович во время чата на Главреде говорил, что вполне уместны параллели между российским диктатором Путиным и нацистским - Гитлером.

"Убежден, что такое сравнение абсолютно правильно, потому что несмотря на то, что сам Путин позиционирует себя как главного антинациста, в его идеологии очень много заимствований из нацистской идеологии и практики", - сказал Вятрович.

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Автор: Егор Бунин
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