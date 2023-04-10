"Все новости - пропаганда": Маск отказался удалят пост Медведева об "исчезновении Украины"

Владелец Twitter Илон Маск отказался удалять твит экс-президента страны-агрессора РФ Дмитрия Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна"

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Дмитрий Медведев и Илон Маск / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Скандальный американский коммерсант и с недавних пор владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск отказался удалять твит экс-президента страны-агрессора РФ Дмитрия Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна". Коммерсант пояснил свое решение тем, что все новости, по его мнению, "в определенной степени пропаганда".

"Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он не совсем мой лучший друг. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", – ответил Маск.

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Таким образом коммерсант ответил на упреки одного из пользователей сервиса, который скрывался под псевдонимом Anonymous Operations предположил, что пост Медведева является призывом к геноциду украинцев. И отдельно упрекнул Маска в том, что он не соблюдает антироссийские санкции, а также прямо нарушает правила Twitter, когда позволяет должностным лицам страны-агрессора РФ писать там твиты.

Медведев разразился угрозой РФ нанести ракетный удар по Германии

Бывший президент агрессора России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Берлина о том, что если российский директор Путин приедет в Германию, то его арестуют, разразился угрозами в адрес ФРГ. Дескать, в таком случае Москва якобы "нанесет ракетные удары по Бундестагу, Офису канцлера и другим объектам".

"В этом случае все наши средства – ракетные и другие – полетят в Бундестаг, в Офис канцлера и так далее", - побредил Медведев.

В Офисе канцлера Германии Олафа Шольца назвали заявление Медведева провокацией и решили даже не отвечать на такую риторику.

"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", - подчеркнул спикер немецкого Кабмина Штеффен Гебештрайт.

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