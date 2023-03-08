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"Всех в военкомат, понятно": в России буйный психолог призвал женщин отправлять мужчин на войну

8 марта 2023, 17:45
Российский женский коуч и психолог Павел Раков на семинаре прямо начал предлагать дамам сдавать мужей в военкоматы и отправлять на войну.
Раков, русская армия
Ничего страшного, говорит психолог, если муж вернется с войны в гробу / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В стране-агрессоре, РФ, даже всякого рода "инфоцыгане" не брезгуют озвучивать тезисы кремлевской пропаганды. К примеру, в очередной русской глубинке, в Перми, некий коуч и психолог Павел Раков прямо призывал женщин на своем семинаре сдавать мужей в военкоматы и отправлять на войну против Украины.

"Всех в военкомат, понятно? Если он не хочет идти в военкомат, сами сходите и скажите: "Я знаю, где мужчина живет". Прямо так и скажите. Адрес скажите, куда он ходит, где работает. Понятно? Он должен быть чем-то полезен обществу и тогда он сможет потом чем-то обеспечивать вас. Потому что это – главная функция. Просто у многих сбой программы, забыли. И тогда Родина будет крепкой. Тогда вообще все будет прекрасно", – рассказал он.

Но на этом Раков не остановился и заявил – мол, ничего страшного, если супруг или возлюбленный приедет с войны в Украине в гробу. Ведь в этом случае женщина получит денежную компенсацию. Главное, отмечает коуч, потратить деньги не на развлечение, а на могилу для любимого.

видео дня

Характерно, что посетительницы семинара отреагировали на выступление Ракова бурными аплодисментами, которые плавно переходили в овацию.

Напомним, ранее в России в очереди на прививку мужчина раскрошил женщине челюсть. Он пытался обойти людей, чтобы попасть к врачу, но ему перекрыли путь две женщины.

В очереди случился конфликт, который перерос в драку. Одна женщина набросилась на виновника конфликта с кулаками. Через некоторое время охране удалось успокоить конфликт, но как оказалось, за время драки пострадали две женщины: одна получила ушибы, а второй сломали челюсть.

До того в Сети появилось видео, как российские пенсионеры устроили давку из-за просроченных продуктов из ближайшего супермаркета. Инцидент произошел в российской глубинке - городе Воронеж.

В ролике четко видно, как женщина выкатывает тележку. И на нее в момент набрасывается группа пенсионеров. Которые тут же устраивают потасовку локтями ‒ чтобы урвать себе куски получше. Интересно, что один из участников, пожилой мужчина, затем спокойно уносит добытое и складывает в багажник припаркованного неподалеку достаточно дорогого автомобиля ‒ "паркетника" корейского производства Kia.

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