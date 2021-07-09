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Встреча Байдена и Меркель: что будут обсуждать и чего ожидать Украине

9 июля 2021, 21:30
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Президент США примет канцлера Германии в Белом доме.

Джо Байден
Джо Байден встретится с Меркель 15 июля / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в Вашингтоне 15 июля.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, они будут обсуждать Северный поток-2.

"Это, определенно, будет частью обсуждения", — сказала она.

По ее словам, Байден все еще считает газопровод "плохой сделкой".

Также она подчеркнула, что не будет прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.

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Как сообщает издание на Der Spiegel, правительство Германии разработало варианты компенсации Украине, если страна потеряет роль транзитера газа. В частности, из-за открытия российского газопровода Северный поток-2.

По данным издания, если договоренности Германии и Соединенных Штатов относительно Северного потока-2 будут достигнуты, то Берлин может предоставить помощь Украине в энергетической сфере.

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"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в сообщении.

Берлин также может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в мае во время встречи с делегацией из США призвал американские и европейские власти остановить строительство СП-2 – проекта, который несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет говорил, что если Россия нарушит свои обязательства и будет использовать Северный поток-2 против Украины, то Европа в любой момент сможет отключить газопровод.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко сказал, что Газпром начал шантажировать Европу, требуя одобрения достройки и запуска СП-2. Россия уже существенно сократила транзит газа через Украину и ставит ЕС перед выбором: либо Северный поток-2 и дешевый газ, либо проблемы с поставками топлива.

Украинский дипломат Константин Грищенко полагает, что если после парламентских выборов в Германии новым канцлером станет кандидат от Партии зеленых, СП-2 могут остановить на 3-4 года.

Ангела Меркель Джо Байден Северный поток-2
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