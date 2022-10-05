ВСУ пробиваются к Луганщине и могут нанести удар по трассе Сватово-Кременная – разведка Британии

ВСУ, войска РФ / Скриншот Telegram-канал Залужного, УНИАН

Вооруженные силы Украины добиваются успехов на войне с войсками России. Они заняли позиции к востоку у реки Оскол и могут нанести удар по дороге Сватово-Кременная, в результате чего оккупантов ждут новые проблемы с логистикой. Москва будет обеспокоена продвижением украинской армии к Луганщине из-за попытки аннексии региона. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что силам обороны Украины удается достичь прогресса в наступлении, как на южном, так и на восточном фронтах.

В частности, на северо-востоке в Харьковской области ВСУ заняли значительную часть территории к востоку от реки Оскол.

Украинские силы преодолели 20 км за реку в полосу российской "обороны" в сторону логистического узла города Сватово.

Вследствие этого в зоне огневого воздействия армии Украины оказалась дорога Сватово-Кременная. Удары по ней еще больше ограничат возможности логистики войск РФ на востоке украинского государства.

"Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению своих подразделений на востоке", - указано в сообщении.

Также подчеркивается, что Москва в политическом плане будет обеспокоена приближением ведущих сил ВСУ к границам Луганщины, поскольку ранее Россия заявила об аннексии этого региона.

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череваты ранее сказал, что деоккупация Лимана Донецкой области открывает Украине путь к дальнейшему освобождению Луганской области. Армия может выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность освободить захваченные Россией летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны считают, что армия Украины за 2-3 дня смогла достичь значительного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские войска прорвали "оборону" оккупантов РФ. Украинцам удалось выбить из города "элитные" подразделения российских захватчиков.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что силы обороны Украины практически вплотную подошли к северо-западной административной границе Луганской области. По-прежнему наносятся удары по вражеским объектам. Захватчики атакуют в Донецкой области, однако украинские военные отбиваются.

Смотрите видео ТСН - Зеленский заявил, что там, где появляется флаг Украины, о "референдумах" РФ никто и не вспоминает

Другие новости: