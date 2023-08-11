ВСУ захватили инициативу и атакуют на нескольких направлениях - Генштаб Эстонии

За последнюю неделю в Украине были локальные обстрелы, линия фронта существенно не изменилась, подчеркнул Тармо Кундла.

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Тармо Кундла оценил контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред: Фото: 3 отдельная штурмовая бригада, err.ee

В Украине продолжается война на истощение, заявил глава оперативного управления Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла.

Он подчеркнул, что за последнюю неделю в Украине были локальные обстрелы, поэтому линия соприкосновения существенно не изменилась, передает err.ee.

По оценке эстонского офицера, ни российские силы, ни ВСУ не имеют преимущества перед противником, что не способствует масштабным атакам.

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При этом он напомнил о том, что ВСУ проводят рейды через Днепр в Херсонской области, контратакуют на северо-востоке, а также атакуют пехотой на Бахмутском направлении.

Он отметил, что в течение последней недели российские войска совершали в среднем от 30 до 40 атак в день, но ВСУ продолжают удерживать инициативу и наносить удары разной силы и характера на многих участках фронта.

По словам Кундла, линии обороны наиболее сильно укреплены вдоль основных магистралей, крупные населенные пункты превращены в центры обороны, поэтому захватить их еще труднее.

Логистические базы создаются рядом с транспортной и сельскохозяйственной инфраструктурой, для размещения используются гостиницы, школы и частные дома, добавил он.

"По большей части бои происходят в тех же районах, что и во время Второй мировой войны", - сказал Кундла.

Полковник отметил, что хоть инициатива и находится в руках Украины, однако война на истощение продолжается и масштабного контрнаступления пока не видно.

"То, что происходит на северо-востоке Украины, может определить успех или неудачу на юге, и наоборот", - добавил он.

Ранее в разведке Эстонии дали неожиданный прогноз. Действия украинских войск во время контрнаступления и признаки осложнений для оккупационной армии РФ могут свидетельствовать о том, что в ближайшее время Украина может рассчитывать на большой успех на фронте. Такое заявление сделал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг в ходе брифинга в Минобороны.

Напомним, начальник Генштаба Эстонии ранее оценил, когда будет прорыв ВСУ. Подготовка Украины к контрнаступлению длилась около двух месяцев и была относительно успешной, подчеркнул Ээро Ребо.

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