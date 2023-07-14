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Украина близка к большому успеху: в разведке Эстонии дали неожиданный прогноз

Алексей Тесля
14 июля 2023, 15:23 обновлено 14 июля, 15:32
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Марго Гросберг обратил внимание на тактику ВСУ по уничтожению командных пунктов и логистических центров РФ.
Гросберг
Марго Гросберг оценил контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред; Фото: Siim Lõvi /ERR, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Действия украинских войск во время контрнаступления и признаки осложнений для оккупационной армии РФ могут свидетельствовать о том, что в ближайшее время Украина может рассчитывать на большой успех на фронте.

Такое заявление сделал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг в ходе брифинга в Минобороны, сообщает издание ERR.

При этом представитель эстонской разведки обратил внимание на тактику ВСУ по уничтожению командных пунктов и логистических центров российских войск точечными ударами, а также на успехи в районах под Бахмутом и на данные о возможном исчерпании резервов РФ.

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"Все это говорит о том, что украинцы близки к большому успеху", — не исключил он.

Анализ контрнаступления ВСУ

Гросберг отметил, что подготовительные наступательные операции, которые сейчас проводят ВСУ, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью атакуют важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу.

При этом он обратил внимание на то, что украинским подразделениям под Бахмутом удалось захватить ключевые участки местности к северу и югу от города, что позволяет вести артиллерийский огонь по российским позициям в городе.

Большое влияние имеет тот факт, что российские воздушно-десантные войска, дислоцированные в Бахмуте с весны, все еще привязаны к городу, несут потери и не могут быть переброшены в другое место или выведены в резерв, сказал эстонский военный.

Он добавил, что в районе Запорожья и Большой Новоселовки украинские подразделения увеличили занимаемую площадь и точечными ударами уничтожают ключевые объекты РФ в этом районе. Он особо обратил внимание на атаку на отель в Бердянске, в результате которой на этой неделе был убит заместитель командующего Южного военного округа российского генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг также обратил внимание на увольнение российского генерала Ивана Попова, как предполагают, из-за его критики в адрес генштаба и утечки записей о положении 58-й армии под его командованием.

"Все это говорит о том, что резервы Российской Федерации исчерпываются, поскольку подразделения не ротируются", – резюмировал глава эстонской разведки.

Контрнаступление ВСУ

Ранее в разведке Эстонии заявили о том, что контрнаступления ВСУ пока не будет. Украинские силы продолжают первую фазу своей наступательной операции, а именно, проведение разведки с целью поиска слабых мест в обороне РФ, сообщили в эстонской разведке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5. В ближайшие недели Украина получит десятки танков Leopard 1A5 от Дании и Германии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

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