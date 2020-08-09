В Беларуси завершилось голосование на выборах президента - результаты экзит-полов

По информации официального опроса, победу одержал действующий глава государства.
В Беларуси завершилось голосование на выборах президента страны. Закрыты все избирательные участки - огромное количество людей не успело отдать свой голос из-за больших очередей.
По данным официальных экзит-полов, победил Александр Лукашенко, набравший 79,7%. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 6,8% голосов.
Официальный экзит-пол:
- Александр Лукашенко - 79,7 % голосов;
- Светлана Тихановская - 6,8%;
- Анна Канопацкая - 2,3%;
- Андрей Дмитриев - 1,1%;
- Сергей Черечень - 0,9%.
- 9,2% избирателей проголосовали против всех.
В то же время по неофициальным источникам, ситуация выглядит намного печальнее для нынешнего главы государства:
- Лукашенко - 15,7%,
- Тихановская - 71,1%.
По данным Центризбиркома республики по состоянию на 18:00, в Беларуси проголосовало 79,01% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области - 86,01%, наименьшая - в Минске - 62,30%.
Оппозиция готовится выйти на акцию протеста, а в Минск стягивают спецтехнику.
На выборах главы беларусского государства работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом.
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Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Проголосовать могли около 6,8 млн беларусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании.
Выборы в Беларуси
Также отметим, в Беларуси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае проигрыша на выборах.
Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.
Напомним, в Беларуси полицейский спецназ хватает людей прямо во дворах жилых домов.