В Беларуси завершилось голосование на выборах президента - результаты экзит-полов

Победу одержал Александр Лукашенко / Витебские вести

В Беларуси завершилось голосование на выборах президента страны. Закрыты все избирательные участки - огромное количество людей не успело отдать свой голос из-за больших очередей.

По данным официальных экзит-полов, победил Александр Лукашенко, набравший 79,7%. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 6,8% голосов.

Официальный экзит-пол:

Александр Лукашенко - 79,7 % голосов;

Светлана Тихановская - 6,8%;

Анна Канопацкая - 2,3%;

Андрей Дмитриев - 1,1%;

Сергей Черечень - 0,9%.

9,2% избирателей проголосовали против всех.

В то же время по неофициальным источникам, ситуация выглядит намного печальнее для нынешнего главы государства:

Лукашенко - 15,7%,

Тихановская - 71,1%.

По данным Центризбиркома республики по состоянию на 18:00, в Беларуси проголосовало 79,01% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области - 86,01%, наименьшая - в Минске - 62,30%.

Оппозиция готовится выйти на акцию протеста, а в Минск стягивают спецтехнику.

На выборах главы беларусского государства работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом.

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Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Проголосовать могли около 6,8 млн беларусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Выборы в Беларуси

Также отметим, в Беларуси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае проигрыша на выборах.

Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.

Напомним, в Беларуси полицейский спецназ хватает людей прямо во дворах жилых домов.