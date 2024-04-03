"Выход по сценарию Пригожина": эксперт ответил, досидит ли Путин в Кремле до 2030 года

Путин не собирается отдавать власть, а все истории о двойнике - это "безумие", считает Виктор Ягун.

https://glavred.info/world/vyhod-po-scenariyu-prigozhina-ekspert-otvetil-dosidit-li-putin-v-kremle-do-2030-goda-10554923.html Ссылка скопирована

Виктор Ягун сказал, досидит ли Путин в Кремле до 2030 года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, скриншот

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун рассказал, появится ли в РФ преемник у нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина и есть ли шанс того, что его отсутствие станет триггером падения политической системы страны-агрессора.

По его словам, Путин не собирается отдавать власть, а все истории о двойнике - это "безумие".

"Вокруг Путина на самом деле нет нужных людей. И с каждым разом становится все меньше тех, на кого можно положиться. Это же бандформирование, куда очень легко попасть, но выйти оттуда уже невозможно. Выход возможен только по сценарию Пригожина, другого варианта нет", - сказал Ягун в интервью Главреду.

видео дня

"Если в Кремле надеются, что им удастся пересидеть, вырастить новое поколение детей и близких родственников, на которых можно переложить полномочия, то они ошибаются. В РФ не монархическая, а автократическая структура власти, поэтому это не тот вариант. И потому неизвестно, как они будут делить там власть, если что-то случится с Путиным", - считает эксперт.

Также он ответил на вопрос, сможет ли Путин досидеть на посту президента до 2030 года: "Бог его знает. Медицина в России, особенно для больших людей, достаточно мощная. Поэтому могут его и сохранить. Но нужно ли ему это?".

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Развал России - каковы шансы?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказал мнение, что США и Китай не дадут России развалиться, и объяснил, в чем их заинтересованность. Вашингтон и Пекин заинтересованы в том, чтобы РФ не развалилась, потому что ее развал создаст хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами.

Ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко оценил, что может стать катализатором если не для развала страны-агрессора России, то хотя бы для акций протеста внутри страны.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что наиболее вероятный сценарий для страны-агрессора России – это не распад, а начало конкуренции между элитарными группами, их борьбы за власть, в том числе силовой.

Но для начала такой борьбы за власть между элитами российский диктатор Владимир Путин должен настолько пережать, чтобы РФ пошла не по сценарию "снижать уровень агрессии извне и изнутри", а чтобы она совсем посыпалась.

Выборы президента России 2024 Президентские выборы в РФ состоялись с 15 по 17 марта 2024 года. Глава государства избирался на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года. Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Окончательные итоги подведены Центральной избирательной комиссией 21 марта. Согласно результатам выборов, Владимир Путин набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное число голосов (более 76 млн голосов и 87,28 % при рекордной явке 77,49%). Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин попытается использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как предпосылку для затяжной войны в Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред