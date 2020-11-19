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Вызывает жар и внутренние кровотечения: мир может атаковать новый опасный вирус

19 ноября 2020, 10:46

Ранее считалось, что вирус опасен лишь для животных.

вирус
Лихорадку отнесли к семейству аренавирусов, вызывающих тропические заболевания / Фото pixabay.com

В Боливии обнаружили новый опасный вирус, вызывающий геморрагическую лихорадку Чапаре.

Об этом сообщает Американское общество тропической медицины и гигиены.

Вирус был обнаружен около реки Чапаре еще в 2004 году, но ранее считалось, что он опасен лишь для животных. Его передают грызуны. Лихорадку отнесли к семейству аренавирусов, вызывающих тропические заболевания.

Первых зараженных вирусом обнаружили в 2003–2004 годах. Тогда ученые заключили, что он не передается от человека к человеку. Однако в 2019 году вспышка болезни случилась вновь. Заразились медсестры, которые ухаживали за больным лихорадкой Чапаре фермером.

Лихорадка Чапаре - симптомы заражения:

  • жар;
  • внутренние кровотечения;
  • рвота;
  • ломота в суставах;
  • головная боль.

Лихорадка Чапаре передается через жидкости. Поэтому обычно такие болезни распространяются в пределах одного региона.

Напомним:

  • В будущем человечество столкнется с пандемией, которая по своим масштабам и угрозе будет гораздо сильнее коронавируса. Неутешительный прогноз озвучили специалисты из Совета по мониторингу глобальной готовности.
  • В странах Евросоюза зафиксировали новый штамм коронавируса, который быстро распространяется среди сельскохозяйственных рабочих. Он получил название 20A.EU1.
  • В Нидерландах на строгий карантин местные власти закрыли две фермы, где выращивают норок, поскольку животные заразились коронавирусом, диагноз подтвердил соответствующий тест.
ученые вирус новости Украины и мира ​​лихорадка Чапаре
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