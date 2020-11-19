Вызывает жар и внутренние кровотечения: мир может атаковать новый опасный вирус

Ранее считалось, что вирус опасен лишь для животных.
В Боливии обнаружили новый опасный вирус, вызывающий геморрагическую лихорадку Чапаре.
Об этом сообщает Американское общество тропической медицины и гигиены.
Вирус был обнаружен около реки Чапаре еще в 2004 году, но ранее считалось, что он опасен лишь для животных. Его передают грызуны. Лихорадку отнесли к семейству аренавирусов, вызывающих тропические заболевания.
Первых зараженных вирусом обнаружили в 2003–2004 годах. Тогда ученые заключили, что он не передается от человека к человеку. Однако в 2019 году вспышка болезни случилась вновь. Заразились медсестры, которые ухаживали за больным лихорадкой Чапаре фермером.
Лихорадка Чапаре - симптомы заражения:
- жар;
- внутренние кровотечения;
- рвота;
- ломота в суставах;
- головная боль.
Лихорадка Чапаре передается через жидкости. Поэтому обычно такие болезни распространяются в пределах одного региона.
Напомним:
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Автор: Анна Багрий