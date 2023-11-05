Взрыв было слышно с земли: Израиль сбил баллистическую ракету в космосе

Баллистическую ракету по Израилю выпустили хуситы из Йемена.

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Израиль впервые сбил ракету в космосе / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Израиль впервые в истории сбил баллистическую ракету в космосе. Это сделали с помощью системы противоракетной обороны Arrow. Об этом сообщает The Telegraph.

Как известно, баллистическая ракета была запущена из Йемена хуситами, которых поддерживает Иран. Эта ракета пролетела над Аравийским полуостровом 1600 км по пути в израильский портовый город Эйлат.

Местные жители сообщали, что слышали мощный взрыв с земли. Сообщается, что по Израилю была выпущена ракета Qader - усовершенствованная версия иранской разработки Shahab 3.

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"Успешный перехват — это гораздо больше, чем защита жителей Эйлата и нанесение удара по хвастовству хуситов ... Прежде всего, это доказывает Ирану, стоявшему за запуском и поставкой ракеты, что Израиль обладает способностью действовать против его ракетной программы, и это имеет гораздо более широкие последствия для регионального конфликта", — сказал израильский чиновник из Министерства обороны.

Видео перехвата ракеты опубликовало Министерство обороны Израиля.

Смотрите видео с моментом перехвата ракеты в космосе:

Израиль впервые сбил ракету в космосе / фото: скриншот

Война в Израиле

14 октября стало известно о том, что Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа. На границе заметили танки, бронетехнику, гаубицы и другую военную технику.

Напомним, вечером 27 октября Вооруженные силы Израиля приняли решение о расширении наземной операции в Секторе Газа. Израильские войска усилили удары по Газе, продолжая атаковать город. Чтобы не допустить потерь среди местного населения, их призвали эвакуироваться на юг.

Недавно повстанцы-хуситы из Йемена атаковали Израиль с помощью ракет и беспилотников. Это уже третья атака со стороны хуситов против Израиля с начала военного конфликта с ХАМАС. Растет общее беспокойство по поводу того, что эта война может распространиться на новые фронты.

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