Взрыв на танкере Генерал Ази Асланов в Азовском море: ищут трех россиян

Владельцем судна значится турецкая компания Palmali Shipping Agency, танкер ходил под российским флагом.
В Азовском море судно "Меркурий" взяло на буксир нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов", который получил серьезные повреждения из-за произошедшего на судне взрыва.
"Они начали движение в район якорной стоянки", — рассказали подробности в пресс-службе Росморречфлота, передает ТАСС.
Стоянка расположена в 7-8 милях от места ЧП в сторону береговой линии Краснодарского края. Утром поврежденный танкер обследуют водолазы.
Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин позже уточнил, что судно находится в дрейфе. Решение о дальнейшей транспортировке будет принимать собственник. Владельцем судна значится турецкая компания Palmali Shipping Agency, танкер ходил под российским флагом.
По словам Волынкина, до взрыва танкер был отремонтирован и находился в исправном состоянии.
"Причину взрыва будет определять комиссия", — отметил он.
В то же время по информации Интерфакс в Азовском море продолжаются поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", на котором после взрыва начался пожар.
Предварительно речь идет о гражданах РФ: боцмане, 19-летнем матросе и 23-летнем практиканте. По информации агентства, весь экипаж танкера состоял из россиян.
Кроме того, собеседник "Интерфакса" сообщил, что на поиски в ближайшие часы планируют привлечь вертолет Ми-8. Он вылетит из оккупированного Россией Симферополя. Еще два вертолета должны направить на поиски утром
Телеканал "Звезда" опубликовал запись переговоров экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", пострадавшего в результате взрыва в Азовском море, с диспетчерами сразу после аварии.
Так, один из членов команды сообщил, что за бортом, предположительно, оказались три человека. Он также рассказал о взрыве второго и первого танка.
"Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа", — пояснил он.
Кроме того, из переговоров следует, что в результате взрыва судно полностью потеряло ход и управление.
"Ничего не в работе, машины не в работе, полная потеря управления", — доложил член экипажа.
Взрыв в Азовском море – о чем сообщалось ранее:
- В субботу, 24 октября, в Керченском проливе произошел мощный взрыв на танкере - судно шло под флагом России.
- В результате взрыва на танкере три человека оказались за бортом. Сейчас ведутся поиски.
- О причинах взрыва пока информации нет. Танкер шел пустым. Взрыв произошел из-за испарений от остатков нефтепродуктов. Десять членов экипажа спасли, но судьба трех неизвестна.