Взрыв на танкере Генерал Ази Асланов в Азовском море: ищут трех россиян

В Азовском море ищут трех членов экипажа судна Генерал Ази Асланов / fleetphoto.ru

В Азовском море судно "Меркурий" взяло на буксир нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов", который получил серьезные повреждения из-за произошедшего на судне взрыва.

"Они начали движение в район якорной стоянки", — рассказали подробности в пресс-службе Росморречфлота, передает ТАСС.

Стоянка расположена в 7-8 милях от места ЧП в сторону береговой линии Краснодарского края. Утром поврежденный танкер обследуют водолазы.

Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин позже уточнил, что судно находится в дрейфе. Решение о дальнейшей транспортировке будет принимать собственник. Владельцем судна значится турецкая компания Palmali Shipping Agency, танкер ходил под российским флагом.

По словам Волынкина, до взрыва танкер был отремонтирован и находился в исправном состоянии.

"Причину взрыва будет определять комиссия", — отметил он.

В то же время по информации Интерфакс в Азовском море продолжаются поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", на котором после взрыва начался пожар.

Предварительно речь идет о гражданах РФ: боцмане, 19-летнем матросе и 23-летнем практиканте. По информации агентства, весь экипаж танкера состоял из россиян.

Кроме того, собеседник "Интерфакса" сообщил, что на поиски в ближайшие часы планируют привлечь вертолет Ми-8. Он вылетит из оккупированного Россией Симферополя. Еще два вертолета должны направить на поиски утром

Телеканал "Звезда" опубликовал запись переговоров экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", пострадавшего в результате взрыва в Азовском море, с диспетчерами сразу после аварии.

Так, один из членов команды сообщил, что за бортом, предположительно, оказались три человека. Он также рассказал о взрыве второго и первого танка.

"Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа", — пояснил он.

Кроме того, из переговоров следует, что в результате взрыва судно полностью потеряло ход и управление.

"Ничего не в работе, машины не в работе, полная потеря управления", — доложил член экипажа.

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