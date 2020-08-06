На Кипре разыскивают россиянина, которому принадлежала взорвавшаяся в Бейруте селитра

Игорь Гречушкин / Соцсети

На острове Кипр в рамках расследования дела о взрыве аммиачной селитры в Бейруте, который привел к громадным разрушениям и большому количеству человеческих жертв, разыскивают российского коммерсанта Игоря Гречушкина.

Об этом сообщает портал Protothema со ссылкой на свои источники среди кипрских правоохранителей.

Именно Гречушкину, по данным журналистов, принадлежал пароход Росус и взорвавшийся в порту Бейрута груз – 2750 тонн аммиачной селитры. В 2014-м ливанские власти арестовали судно бизнесмена и изъяли весь груз. Его они перевезли на склад в порт, где он и пролежал несколько лет до августа 2020 года – когда селитра сдетонировала.

"Кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности", − рассказали кипрские журналисты.

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Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры.

По информации Минздрава Ливана, в результате мощного взрыва в городе погибло как минимум 135 человек. Около 5 тысяч получили ранения. Кроме того, в городе из-за многочисленных разрушений ввели режим чрезвычайного положения.

Позднее экс-капитан судна Росус Борис Прокошев в интервью СМИ заявлял - Гречишкин сознательно бросил Росус, экипаж судна и груз селитры в порту Бейрута на произвол судьбы - равно как и заказчика груза из африканской страны Мозамбик.