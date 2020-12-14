Взрывы и пламя: проснулся крупнейший вулкан Европы​

На Сицилии проснулся вулкан / twitter.com/charlie

В Италии на острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы - Этна.

Как сообщает Volcano Discovery, после землетрясения магнитудой 2,7 началось извержение вулкана. Из кратера начали образовываться лавовые фонтаны высотой до нескольких сотен метров.

Над небом поднялся высокий и плотный шлейф пепла, который достиг примерно 5 км над уровнем моря.

Как сообщает ANSA, извержение нанесло ущерб инфраструктуре и людям, проживающим вблизи. Так, вулканический пепел покрыл автомобили, дома, улицы и тротуары в Катании.​

Справка: вулкан Этна находится на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Высота вулкана составляет 3295 метров. Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров.

С 19 июля 2011 года по июль 2019 года произошло несколько незначительных извержений вулкана. В 1928 году поток лавы уничтожил древний городок Маскали и опустошил 770 га сельскохозяйственных площадей.

Извержение вулкана - о чем ранее сообщал Главред: