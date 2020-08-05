Взрывы в Бейруте: стала известна предварительная причина трагедии

Взрывы в Бейруте прогремели 4 августа / twitter.com ajplus

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана прогремели два мощных взрыва. По предварительным данным, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

Об этом сообщил телеканал LBC International на своей странице в Twitter.

Сообщается, что при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли осуществить кражу, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры.

По данным местных СМИ, Министерство внутренних дел Ливана получало доклад об угрозе хранения в гавани груза взрывоопасных веществ еще четыре месяца назад, однако никакие надлежащие меры предприняты не были. Причиной детонации селитры могло стать короткое замыкание.

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Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренное заседание Высшего совета обороны. По итогам заседания Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели. Всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.

Как сообщал Главред, Генеральный секретарь ливанской националистической партии Аль-Катаиб Назар Наджарьян скончался в результате мощного взрыва, который произошел вечером 4 августа в порту Бейрута.

На данный момент нет информации, что среди пострадавших в результате взрыва в столице Ливана могли быть граждане Украины.