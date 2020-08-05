УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Взрывы в Бейруте: стала известна предварительная причина трагедии

5 августа 2020, 07:29

На складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония.

Взрывы в Бейруте
Взрывы в Бейруте прогремели 4 августа / twitter.com ajplus

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана прогремели два мощных взрыва. По предварительным данным, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

Об этом сообщил телеканал LBC International на своей странице в Twitter.

Сообщается, что при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли осуществить кражу, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры.

По данным местных СМИ, Министерство внутренних дел Ливана получало доклад об угрозе хранения в гавани груза взрывоопасных веществ еще четыре месяца назад, однако никакие надлежащие меры предприняты не были. Причиной детонации селитры могло стать короткое замыкание.

Читайте такжеСМИ ошарашили возможной причиной масштабных взрывов в ЛиванеВзрывы в Бейруте, по предварительным данным, забрали жизнь 73 человек, более 3 тысяч людей получили ранения.

Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренное заседание Высшего совета обороны. По итогам заседания Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели. Всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.

Как сообщал Главред, Генеральный секретарь ливанской националистической партии Аль-Катаиб Назар Наджарьян скончался в результате мощного взрыва, который произошел вечером 4 августа в порту Бейрута.

На данный момент нет информации, что среди пострадавших в результате взрыва в столице Ливана могли быть граждане Украины.

взрыв Ливан Бейрут новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Взрывы в Бейруте: стала известна предварительная причина трагедии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:29
Взрывы в Бейруте: стала известна предварительная причина трагедии
07:01
Коронавирус в Украине и мире 5 августа: за сутки COVID-19 заболели 273 тысячи человек
06:55
Путин начал аннексию Беларуси, следующая на очереди - Украина мнение
06:30
"Гром среди ясного неба": врач рассказала, как COVID-19 убивает после выздоровления
06:01
Длинные волосы – самый модный тренд на осень-зиму 2020-21: как укладывать Фото
05:28
От продуктов до бензина: украинцев ошеломят новые цены – эксперты
05:03
"Мы были в зеленой зоне": в Тернополе резко упрекнули Минздрав из-за жесткого карантина
04:25
Аж пар из ушей идет: модная женская обувь 2020, которая бесит мужчин Фото
03:07
Ученые рассказали, как связан цвет глаз и тяга к алкоголизму
02:18
Мгновения спрессованы в года: ученые выяснили, сколько должен длиться секс
01:37
Ученые рассказали, может ли человек заразить COVID-19 кошек и собак
00:56
Китай построит еще семь лабораторий с опасными вирусами
00:20
Ученые придумали еще один способ определить тяжесть COVID-19
04 августа, вторник
23:58
В МИД уточнили, если ли среди пострадавших в Бейруте украинцы
23:30
"Ездил в Москву и употреблял каннабис": всплыла информация о киевском терористе Видео
22:57
"Глубоко шокирован": Зеленский отреагировал на взрывы в Ливане Видео
22:23
Трагедия в Ливане: Минздрав озвучил предварительные данные о жертвах Видео
22:06
У Авакова рассказали, в каком случае полиция вернется в поезда
22:05
Разрушительный взрыв в Бейруте: посольство Украины обратилось с экстренной просьбой
21:50
Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек Видео
21:34
Рак простаты: 6 признаков того, что болезнь распространилась по организму Видео
21:22
В результате взрыва в Бейруте скончался генсек партии Аль-Катаиб - СМИ Видео
21:15
Кравчук озвучил компромиссы и "красные" линии Киев на переговорах в Минске Видео
21:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
21:00
Глаукома: признаки, причины и факторы риска Видео
20:50
Иммунолог рассказала, как прививка от гриппа может уберечь от коронавируса
20:39
"Игрища наконец прекратятся": эксперты о приходе компании Ярославского в Мотор-Січ
20:03
СМИ ошарашили возможной причиной масштабных взрывов в Ливане Видео
20:00
Деньги и культура: Кабмин выдал миллионы гривен на патриотические сериалы
19:57
Киевскому террористу не смогли избрать меру пресечения - выяснилась причина Видео
19:56
"Похоже на Хиросиму и Нагасаки": волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, много жертв Видео
19:42
В Украине планируют ввести "уголовку" за подделку документов
19:40
Боль в спине: 3 ежедневные привычки, которые облегчат состояние Видео
19:39
Зверское избиение украинской топ-модели на курорте: МВД передало обращение Турции
19:29
Вздрогнул весь город: в столице Ливана прогремели жуткие взрывы Видео
19:10
В РФ суд арестовал вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его расчленении
18:57
Когда у студентов в Украине начнется учебный год: названы две даты и условие
18:16
"Пусть уберут собственное дерьмо": в Сети возмутились загрязненной бутылками рекой на Закарпатье Фото
18:06
В МИД РФ назвали задержание россиян в Беларуси спектаклем Видео
18:06
Будет ли прорыв в переговорах по Донбассу: политолог объяснил роль Зеленского и дал прогноз
17:33
Перенесшая инсульт секс-символ 90-х Кондулайнен получила новую серьезную травму
17:16
Особая экономическая зона для Донбасса: эксперт объяснил заявление Кравчука
16:56
Первый премьер-министр Украины присоединился к ТКГ по Донбассу Видео
16:51
Цистит: причины,симптомы и факторы риска Видео
16:49
В Запорожье женщина сожгла себя возле храма
16:38
Стало известно, когда в Киеве будет пересмотрен карантин
16:10
Эксперт оценил, как повлияют на Украину Курбан-байрам и прочие праздники
16:00
Высокое давление: названо количество шагов, способное снизить его Видео
15:50
В Кабмине пошли на попятную с карантином: что разрешили Видео
15:42
Самолет Путина засекли в Крыму, куда ранее приехал Медведчук – СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять