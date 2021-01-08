Ядерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности

Дональд Трамп / Фото Reuters

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси провела переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о реализации возможных мероприятий, направленных на то, чтобы Дональд Трамп не смог отдать приказ о нанесении ядерного удара.

Об этом сообщает CNN.

По словам Пэлоси, нельзя допустить, чтобы Трамп получил доступ к ядерным кодам и смог отдать приказ о нанесении ядерного удара.

"Положение этого неуравновешенного президента не может быть более опасным, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить американский народ от его неуравновешенной атаки на нашу страну и нашу демократию", - подчеркнула политик.

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