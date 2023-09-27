УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Якобы живой: командующего Черноморским флотом показали на видео, снятом до удара по Севастополю

Дмитрий Видоменко
27 сентября 2023, 13:08 обновлено 27 сентября, 13:09
РосСМИ опубликовали видео с якобы живым командующим ЧФ РФ адмиралом Соколовым. ССО ранее заявили о его ликвидации во время удара по Севастополю.
Соколов, адмирал
Соколов, адмирал / коллаж Главред, скриншоты из видео

Российские пропагандистские СМИ опубликовали видео с командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым – он якобы награждал футбольную команду "Черноморец" за призовное место в "чемпионате Вооруженных сил России", а также давал интервью кремлевским пропагандистам.

Вероятно, таким образом, в Кремле дали установки реагировать на сообщение украинских ССО о том, что Соколов был ликвидирован во время ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

На коротком видео видно, как человек во флотской форме, похожий на адмирала Соколова, награждает и поздравляет спортсменов. Но суть ситуации в том, что, по имеющейся информации, такое мероприятие состоялось еще 18 сентября - то есть задолго до удара по штабу.

видео дня

Напомним, что в центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября. Удар пришелся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. В штабе Черноморского флота образовалась "дыра" после ракетного удара. Как уточняют местные Telegram-каналы, взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшей".

Позже в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук распространил видео с последствиями атаки на город, который публикуют соцсети, и написал "мы же обещали, что дальше будет". При этом он высмеял заявления россиян об "успешной работе ПВО".

Как позднее сообщили Силы спецопераций, среди погибших оккупантов был и командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

"После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", - сказано в сообщении.

К слову, глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал новый мощную "бавовну" в Крыму. Глава украинской разведки отметил, что в украинском Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
черноморский флот РФ война России и Украины
Реклама

Главное за день

У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

12:15 Украина
Ударят морозы до -25 и налетят снежные бури: какой будет зима 2024 в Украине

Ударят морозы до -25 и налетят снежные бури: какой будет зима 2024 в Украине

11:46 Синоптик
"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

10:05 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:08

Якобы живой: командующего Черноморским флотом показали на видео, снятом до удара по Севастополю

13:03

Как убрать запах пота с одежды: 3 безотказные средства, которые стоят копейки

12:49

Как избавиться от мошки в вазоне: методы, которые быстро уничтожат насекомых и спасут растение

12:33

Как убрать запах чеснока с рук: 6 способов, которые помогают моментально

12:31

После 15 лет вместе: брак солиста "Без обмежень" распался

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:15

У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

11:58

Навели ракеты на Киев 21 сентября: СБУ задержала агентов российского ГРУ

11:46

Ударят морозы до -25 и налетят снежные бури: какой будет зима 2024 в Украине

11:45

Моль и плесень будут не страшны: как хранить орехи, чтобы не портились

Реклама
11:35

"Чайная ложка в день": фармацевт рассказал, чем снизить кровяное давление

11:24

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Овнам - бессонница, Тельцам - страх, Близнецам - смена плановВидео

11:23

Melovin устроил эпатажный перформанс в костюме свиньи на музыкальной премииВидео

11:14

Гороскоп на завтра 28 сентября 2023: Весам – улучшение, Рыбам – долгожданный покой

11:13

Favbet Foundation передал подразделению ССО внедорожник

10:58

Как очистить ручки у плиты от застарелого жира за 2 минуты

10:18

Как украинцы называют самца мухи - блогер плакала от смехаВидео

10:13

Отправленный Киеву список реформ отнюдь не условие для военной помощи - Белый дом

10:05

"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

09:59

Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США

09:52

Украинцев предупредили о возможных блэкаутах: какими продуктами нужно запастись

Реклама
08:59

Забудьте о ней навсегда: как избавиться от пищевой моли

08:59

"Увеличение потерь": Свитан раскрыл, когда Путин может мобилизовать 700 тысяч россиян

08:57

Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

08:15

Острая закуска прямо из Грузии: элементарный рецепт классической аджики на зиму

08:15

Именины 28 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

07:59

"Впервые в мире": подстанции "Укрэнерго" комплексно укрепили от ракетных атак

07:45

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома

07:15

Если тело "деревянное" и "спина колом": как разминаться при сидячей работеВидео

07:14

Скоро Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов: названы сроки

07:00

Орда хочет воевать до 2025 года, а что Запад?мнение

06:55

Только гений найдет отпечаток лапы собаки за 20 секунд: необычайная оптическая иллюзия

06:44

Украина будет отвечать: в Минобороны готовятся к возможным ударам РФ по энергетикеВидео

05:34

Гороскоп на октябрь 2023 для Тельцов: что принесет коридор затмений с 14 по 28 октябряВидео

04:00

Украина производит собственное оружие для ударов по РФ: Свитан раскрыл подробностиВидео

02:30

Можно ли кушать сало на ночь и не поправляться: диетологи дали советы

01:30

"Россияне побегут": Свитан раскрыл сценарий зачистки юга от оккупантов РФВидео

26 сентября, вторник
23:58

Оптическая иллюзия, которую никто не может разгадать: надо найти узника за 8 секунд

23:48

Бывший любовник Заворотнюк снимает в оккупированном Крыму пропагандистское кино

23:27

Зеленский анонсировал "громкие" новости с фронта

23:06

Свитан рассказал, какие действия ВСУ могут подорвать власть ПутинаВидео

Реклама
22:40

Умеров о гибели командующего Черноморским флотом: "Если мертв - хорошо для всех"

21:48

Бои за Клещиевку идут уже за железной дорогой, у россиян осталось еще несколько трасс

21:36

Болгария хочет передать украинской армии неисправные ракеты

20:59

Свет будут отключать не всем: кому из украинцев не придется сидеть в темноте

19:57

"Продолжаем двигаться вперед": ВСУ не допустили потери ни одной позиции - Залужный

19:39

С дна постучали: Лорак сообщила, что средства от концерта пойдут на помощь российским оккупантам

19:31

Как сказать на украинском "востребованный товар": Авраменко озвучил два варианта

19:27

Раскрыта стратегическая цель украинских атак на Черноморский флот

19:10

Сколько ракет ATACMS нужно Украине?мнение

19:07

В Украине ударит +6: в каких регионах будет холоднее всего

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять