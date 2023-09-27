Якобы живой: командующего Черноморским флотом показали на видео, снятом до удара по Севастополю

РосСМИ опубликовали видео с якобы живым командующим ЧФ РФ адмиралом Соколовым. ССО ранее заявили о его ликвидации во время удара по Севастополю.

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Соколов, адмирал / коллаж Главред, скриншоты из видео

Российские пропагандистские СМИ опубликовали видео с командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым – он якобы награждал футбольную команду "Черноморец" за призовное место в "чемпионате Вооруженных сил России", а также давал интервью кремлевским пропагандистам.

Вероятно, таким образом, в Кремле дали установки реагировать на сообщение украинских ССО о том, что Соколов был ликвидирован во время ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

На коротком видео видно, как человек во флотской форме, похожий на адмирала Соколова, награждает и поздравляет спортсменов. Но суть ситуации в том, что, по имеющейся информации, такое мероприятие состоялось еще 18 сентября - то есть задолго до удара по штабу.

видео дня

Напомним, что в центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября. Удар пришелся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. В штабе Черноморского флота образовалась "дыра" после ракетного удара. Как уточняют местные Telegram-каналы, взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшей".

Позже в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук распространил видео с последствиями атаки на город, который публикуют соцсети, и написал "мы же обещали, что дальше будет". При этом он высмеял заявления россиян об "успешной работе ПВО".

Как позднее сообщили Силы спецопераций, среди погибших оккупантов был и командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

"После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", - сказано в сообщении.

К слову, глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал новый мощную "бавовну" в Крыму. Глава украинской разведки отметил, что в украинском Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

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