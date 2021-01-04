Загадочная смерть украинки в Турции: появилась новая версия о гибели девушки

Появились подробности о смерти украинки в Турции / Milliyet

В турецком Бодруме в собственном доме нашли тело 25-летней украинки Кристины Новицкой. По предварительной версии турецкой полиции, Новицкая могла совершить самоубийство, так как присутствия посторонних лиц в доме не обнаружено.

Как пишет турецкое издание Milliyet, в полиции рассматривают разные версии трагической гибели украинки. Одна из них – самоубийство под влиянием фильма Между смертью и жизнью. В фильме есть сцена самоубийства, где жертва заклеила рот скотчем. Однако у Новицкой на голове был пакет, который был обвязан веревкой.

Сообщается, что украинка перестала выходить на связь с матерью 30 декабря. 2 января женщина подняла шум и в дом украинки отправили наряд полиции, которые обнаружили ее тело. Известно, что 31 декабря девушка была еще жива – ее видели соседи и курьер, который доставил ей еду. Этот факт подтверждают камеры наблюдения. После этого она на улицу не выходила и к ней никто не приезжал.

"Последнее, когда я ее видел, она была в белом халате, красиво одета и улыбалась. Не было никаких подозрительных признаков, таких как синяки на лице. Все, кто заходит и оставляет территорию, постоянно авторизуются", - рассказал охранник коттеджного комплекса, где проживала девушка.

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По данным следствия, все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах – железные решетки. Эти признаки и ведут к тому, что Новицкая совершила самоубийство. В доме были обнаружены веревка, шарф и древесный уголь, готовый к сожжению. Полиция допускает, что украинка хотела совершить самоубийство с помощью всех этих предметов.

Сообщается, что в последнее время Новицкая страдала от головной боли, она даже ездила в Украину для лечения. Это также могло повлиять на ее решение уйти из жизни. Известно, что в Турции у нее было две работы – танцовщицы и переводчицы. В Киеве у нее осталась мама и много друзей и родственников, которые могли бы помочь девушке, если бы у нее возникли трудности финансового характера.

В Турцию уже приехала мама Кристины Новицкой. После вскрытия ей отдадут тело дочери для репатриации и захоронения в Украине.

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