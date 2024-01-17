Захарова истерит и угрожает "ответом" из-за развертывания войск в Европе

Москве не нравится развертывание новых сил НАТО в Восточной Европе.

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Захарова истерит из-за активности НАТО/ Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей зимнего похода, скриншот с видео

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова устроила очередную истерику по поводу расширения НАТО. Теперь представительница российского ведомства угрожает ответом на "усиление военного потенциала" на границе с Беларусью.

Действия членов НАТО по развертыванию новых войск в странах восточного фланга Захарова обозвала "провокацией".

"Усиление активности военного потенциала НАТО и ее стран-членов вблизи границ с Россией и Союзного государства России и Беларуси носит провокационный характер, ведет к полной деградации архитектуры европейской безопасности, и такие шаги, конечно, не останутся без ответной реакции с российской стороны", - проистерила Захарова. видео дня

Комментируя заявление польского руководства о готовности разместить дополнительные военные подразделения Германии и территории страны, Захарова ответила, что эта риторика является "очередным антироссийским элементом глобального русофобского курса стран НАТО".

По ее словам, это якобы "стоит рассматривать как попытку немного больше повысить уровень напряжения в Европе".

Правда, пресс-атташе МИД России забыла заметить, что развертывание дополнительных сил НАТО в Польше и странах Балтии, как и модернизация армий этих стран, началось после того, как Россия развязала войну против Украины.

НАТО готовится к войне с Россией, Британия разворачивает дополнительные силы

Накануне немецкое издание Bild опубликовал материал о якобы подготовке Берлином к возможному предстоящему противостоянию с Россией. На что у НАТО уточнили, что речь идет всего об "учебном сценарии".

"Сценарии ранее были полностью выдуманы с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас уместнее использовать существующие страны и географические регионы", - подчеркнул директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Министр обороны Британии Грант Шаппс, в свою очередь, анонсировал отправку 20 тысяч военных у страны восточного фланга НАТО и предупредил о растущей вероятности новой войны через пять лет.

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