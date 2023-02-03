"Запад – доктор Менгеле": Медведев забился в истерических конвульсиях из-за помощи Украине

Заместитель секретаря Совбеза РФ пригрозил, что РФ продолжит войну против Украины.

Дмитрий Медведев / УНИАН

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев решил обрисовать в черных красках экономическое будущее Украины, при этом обвиняя Запад в том, что он якобы не желает помогать украинскому государству.

Очередной приступ навязчивых идей у подельника Владимира Путина проявился после визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица", - брызжет он слюной.

При этом заместитель секретаря Совбеза РФ пригрозил, что РФ продолжит войну против Украины, что, по его словам, скажется на снижении ВВП Украины.

"Поэтому всё более отчётливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца", - мечтательно сочинительствует он.

Кроме того, кремлевский мазурик уверен в том, что настоящая цель Запада, якобы, это уничтожение экономики Украины.

"Цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждёт печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращённой форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории", - бредит Медведев.

Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине". В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.

"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard. По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".

Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.

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