Запахло жареным: Лукашенко экстренно вывез семью в турецкий Бодрум

Вряд ли семья белорусского диктатора Лукашенко резко захотела отдохнуть на море.

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Лукашенко быстро сориентировался / фото: скриншот из видео

В ночь с 23 на 24 июня, самолет, которым пользуется самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вылетел в Бодрум.

По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, государственный борт EW 301PJ, который используется белорусским диктатором, вылетел в 12 часов ночи из Минска и уже в 5 утра сел в аэропорту Бодрума.

"Тем временем самолет Лукашенко прибыл в Турцию Правительственный самолет Беларуси EW-301PJ вылетел из Минска в полночь и в 5 утра сел в Бодруме. Этим самолетом пользуется семья белорусского диктатора", - написал Цаплиенко в своем Телеграмм-канале.

видео дня

Такое решение Лукашенко скорее всего связано с военным переворотом в России.

Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня объявил о том, что кадровые оккупанты Минобороны РФ ударили ракетами по тыловым позициям вагнеровцев. Пригожин заявил, что теперь его группировка в 25 тысяч боевиков идет разбираться с Шойгу.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер захватила Ростов. По словам Пригожина, боевики лишь за ночь сбили 3 вертолета российских кадровых войск, которые пытались нанести удары по вагнеровцам.

Также появилась информация, что боевики Вагнера взяли Воронеж. Под их контролем там вся военная инфраструктура. Власти региона говорят, мол, "ситуация под контролем".

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