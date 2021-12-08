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Запугивание Украины и сценарий РФ по Донбассу: Илларионов заявил о поддержке у Байдена планов Путина

8 декабря 2021, 07:10
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Путин и Байден в ходе июньского саммита в Женеве достигли договоренностей по ситуации с Минскими соглашениями, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Украину пугают военным наступлением России для того, чтобы Киев реализовал "Минск" по сценарию Кремля - Илларионов / УНИАН

Заявление американской прессы о том, что в администрации США обсуждают возможность эвакуации своих граждан из Украины в случае военного вторжения России, которое появилось перед диалогом президентов Джо Байдена и Владимира Путина, можно расценить как провокацию. Целью появления такой информации является попытка запугать Киев и добиться реализации Минских соглашений по сценарию Кремля. Байден и Путин еще на саммите в Женеве достигли договоренностей по Донбассу. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что появившиеся перед переговорами Байдена и Путина сведения в американской прессе о разговорах в администрации США о возможной эвакуации своих граждан из Украины на случай наступления России можно трактовать как провокации. У российско-украинской границы сейчас нет ситуации, которая свидетельствовала бы о вероятной военной операции Москвы против Киева.

Читайте также"Автономия" Донбасса и план Путина по "Минску": Илларионов сделал заявление о войсках РФ у Украины"Сегодня, до самого факта переговоров Байдена с Путиным, администрация США сообщила, что готовится к эвакуации американцев с территории Украины в случае нападения российских войск. Это не поддержка, а, я бы сказал, провокация, оснований у которой нет никаких... В настоящее время вдоль украинских границ нет российских войск, достаточных для крупномасштабного наступления. Все военные эксперты в один голос говорят, что нет никаких признаков того, что в ближайшее время, речь идет о нескольких неделях как минимум, состоится какое-либо серьезное крупное вторжение российских войск. Более того, многие говорят о том, что такого вторжения не будет вообще", - добавил эксперт.

По его словам, против Киева запустили масштабную кампанию по дезинформации, направленную на создание атмосферы страха. Украинцев пытаются запугать возможным военным наступлением России для того, чтобы государство пошло на реализацию Минских соглашений.

Кроме того, Илларионов утверждает, что в ходе июньского саммита США и России в Женеве Байден и Путин достигли определенных договоренностей по "Минску", которые были подтверждены визитами в Москеву замгоссекретаря Нуланд и директора ЦРУ Бернса.

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"Это предложение было подтверждено во время визита Нуланд в Москву, во время визита директора ЦРУ Бернса в Москву, во время визита украинских руководителей в Вашингтон в начале ноября. И буквально несколько дней назад было подтверждено во время разговоров госсекретаря Блинкена и министра иностранных дел Украины Кулебы в Стокгольме. После чего и Блинкен, и Кулеба выступили с сообщениями о том, что Минские соглашения - это единственный формат, единственное основание, которое обеспечит мирное существование", - добавил эксперт.Читайте такжеБайден и Путин заключили сделку по Украине: Илларионов предупредил Киев об опасности

По его словам, суть "сделки" заключается в оказании давления на украинское общество, которое, согласно задумке, должно согласиться на принятие Минских соглашений по сценарию Кремля. Речь идет, в том числе, о выборах в ОРДЛО, изменением законов и внесении в Конституцию правок, направленных на предоставление отдельным районам Донбасса право на вето в вопросах внешнеполитического развития Украины.

"Все, чему мы являемся свидетелями последние полтора месяца - это свидетельство беспрецедентной дезинформационной кампании, в которой участвует администрация Байдена, администрация Путина, и ряд представителей Офиса президента Украины", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали материалы, в которых говорилось о стягивании военных подразделений России к границам Украины. Для подтверждения своих аргументов они показали спутниковые фотоснимки передвижения российских войск.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что Киев крайне серьезно обеспокоен ситуацией с войсками России у своих границ. По его словам, обстановка напоминает 2014 год, когда россияне оккупировали АР Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что маневры войск России у границ Украины продиктованы якобы "провокационными действиями" Североатлантического альянса у украинских границ и призвали к переговорам Москвы и Вашингтона на высшем политическом уровне.

При этом Песков заявил, что Украина, дескать, может получить гарантии безопасности от России в случае реализации Минских согашений по Донбассу.

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новости России новости США Андрей Илларионов новости Украины
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