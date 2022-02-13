Зеленский предложил Байдену срочно приехать в Украину, однако в Белом доме не готовы к визиту – CNN

В Вашингтоне считают визит Байдена в Украину крайне маловероятным - СМИ / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Джо Байденом, который состоялся в воскресенье, 13 февраля, призвал американского главу государства приехать в Киев. Однако в Вашингтоне считают, что визит Байдена крайне маловероятен. Зеленский предлагает усилить военную и экономическую поддержку Украины с целью снижения угрозы российской интервенции. Об этом пишут американские журналисты.

Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский во время телефонного разговора с Байденом заявил о необходимости увеличения военной и экономической помощи Киеву. Также он предложил Байдену "как можно скорее". Однако, как утверждают собеседники в Вашингтона, вероятность такого визита остается крайне низкой.

Читайте такжеСанкции "по-барабану": РФ разразилась заявлением об ударе Запада в ответ на нападение на Украину"Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Зеленский вновь призвал Вашингтон оказать большую военную и финансовую поддержку Украине и попросил Байдена как можно скорее посетить Украину. Представители США заявили, что поездка Байдена в Украину крайне маловероятна", - отмечается в материале.

Как утверждают журналисты, Зеленский в разговоре с Байденом выступил с конкретными инициативами с целью снижения вероятности военного вторжения России. Речь идет об усилении военной поддержки, которая должна включать более современное оружие.

"Зеленский использовал звонок, чтобы предложить то, что чиновник назвал "конкретными идеями по уменьшению российской угрозы Украине", такими как предоставление Украине большей военной поддержки, включая более современное вооружение", - пишет CNN со ссылкой на чиновника, которому известны подробности телефонного разговора Зеленского и Байдена.

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Телефонные переговоры Зеленского и Байдена

В воскресенье, 13 февраля, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом. Дискуссия прошла на фоне заявлений Вашингтона о вероятности военного вторжения России в ближайшие дни.

Как заявили в Белом доме, Байден в ходе переговоров с Зеленским подтвердил поддержку Украины. Также он пообещал, что США будут решительно реагировать на любые дальнейшие агрессивные действия Москвы против Киева.

Байден и Зеленский пришли к выводу, согласно которому дипломатия является важным инструментом для сдерживания России.

Президент Украины Зеленский заявил, что переговоры продлились 1 час. Лидеры государств обсудили вопросы безопасности, экономику, санкции и агрессию РФ.

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