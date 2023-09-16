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Жданов пояснил, как долго Путин может воевать с Украиной с китайской помощью

Дмитрий Видоменко
16 сентября 2023, 03:30
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"Если сделка с Китаем через КНДР состоится, то Россия сможет воевать ещё очень долго – три-пять лет, говорит военный эксперт Олег Жданов.
Путин, Жданов
Жданов объяснил, почему Путину так нужна помощь Китаю / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Если диктатору страны-агрессора РФ Владимиру Путину удастся наладить поставки китайского оружия и боеприпасов через Северную Корею, то русская армия сможет воевать против ВСУ еще долго – от трех до пяти лет. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Если сделка с Китаем через КНДР состоится, Россия сможет воевать ещё очень долго – три-пять лет, может быть, даже больше. Если сделка не состоится, России не хватит больше чем на год. Иными словами, в такой ситуации летом 2024 года мы вполне можем рассчитывать на кризис военно-промышленного комплекса РФ, когда потребности фронта не будут покрываться возможностями российского ВПК. Именно это сейчас и происходит, потому-то Шойгу и бегает с протянутой рукой", – сказал он.

По словам Жданова, северокорейского диктатора Ким Чен Ына Путин так любезно встречает, поскольку у армии русских агрессоров огромный дефицит техники, вооружения, боеприпасов

видео дня

"Ведь зачем нужен Ким Чен Ын? Затем что уже сейчас у России огромный дефицит техники, вооружения, боеприпасов, и ей нечем покрывать потребности фронта. Поэтому Россия сегодня и бежит ко всем: к Ирану, чтобы дал боеприпасы и ракеты, к Северной Корее, чтобы тоже дала боеприпасы и ракеты, и т.д. Кстати, когда были переговоры в КНДР, на них присутствовал и представитель Китая, это не была двусторонняя встреча", – подытожил он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Встреча Ким Чен Ына и вопрос ATACMS

13 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным во Владивостоке.

Как и предполагали сперва СМИ, обсуждался вопрос военной помощи КНДР российским оккупантам.

Сам же Ким Чен Ын уже успел сделать крайне украинофобское заявление, назвав Украину "сборищем зла". Отдельно он подчеркнул, что полностью поддерживает агрессию Путина, пожелав России "победы" в войне.

На этом фоне усилились слухи о том, что решение по передаче Украине дальнобойных ATACMS уже "на столе" у Байдена. Ранее поставки такого вида дальнобойного вооружения Белым домом считались недопустимыми - в кругах американского президента боялись "эскалации" боевых действий.

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Ким Чен Ын Владимир Путин Олег Жданов война России и Украины
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