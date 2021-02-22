Жена Навального неожиданно вернулась в Россию

Юлия Навальная неожиданно вернулась в Россию / Фото твиттер Тимура Олевского

Стало известно, где сейчас находится Юлия Навальная.

Последние пару недель жена знаменитого российского оппозиционера Алексея Навального пребывала в Германии. Однако 22 февраля неожиданно вернулась в Россию, откуда спешно ретировалась 10 февраля – после того, как самого Навального приговорили к 3,5 годам тюрьмы. В Берлине тогда заявляли о "частном визите" госпожи Навальной в Германию.

Как сообщили в Telegram-канале Навального, в аэропорту Москвы Юлию Навальную сегодня встретили журналисты. Впрочем, на вопросы она отвечать отказалась. Никаких подробностей о решении вернуться на родину ни она, ни ее окружение пока не сообщают.

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