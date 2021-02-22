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Жена Навального неожиданно вернулась в Россию

22 февраля 2021, 18:24
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Жена оппозиционера неожиданно прилетела из Германии (где находилась около двух недель) в Россию.

Юлия Навальная неожиданно вернулась в Россию
Юлия Навальная неожиданно вернулась в Россию / Фото твиттер Тимура Олевского

Стало известно, где сейчас находится Юлия Навальная.

Последние пару недель жена знаменитого российского оппозиционера Алексея Навального пребывала в Германии. Однако 22 февраля неожиданно вернулась в Россию, откуда спешно ретировалась 10 февраля – после того, как самого Навального приговорили к 3,5 годам тюрьмы. В Берлине тогда заявляли о "частном визите" госпожи Навальной в Германию.

Как сообщили в Telegram-канале Навального, в аэропорту Москвы Юлию Навальную сегодня встретили журналисты. Впрочем, на вопросы она отвечать отказалась. Никаких подробностей о решении вернуться на родину ни она, ни ее окружение пока не сообщают.

Юлия Навальная неожиданно вернулась в Россию

Дело Навального: новости

  • Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января прибыл в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок. В аэропорту Шереметьево Навального задержали сотрудники полиции, так как он находился в федеральном розыске. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в уклонении от прохождения мероприятий по контролю режима условного срока.
  • 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Суд принял решение заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд учел время пребывания Навального под домашним арестом, вследствие чего его собираются отправить в колонию на 2,8 лет.
  • Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России не намерены выполнять требование ЕСПЧ.

новости России Юлия Навальная
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