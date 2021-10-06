Жена Саакашвили впервые отреагировала на видео с его новой девушкой Ясько

Саакашвили и Ясько / скриншот

Жена третьего президента Грузии, главы исполкома украинского Нацсовета реформ Михаила Саакашвили Сандра Рулофс отреагировала на видео с его новой девушкой, депутатом от Слуги народа Елизаветой Ясько.

Она заявила, что сохраняет спокойствие, несмотря на личные эмоции.

Соответствующее заявление появилось в среду, 6 октября, на странице Рулофс в Facebook.

Жена Саакашвили написала, что он является политзаключенным.

"Как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения... Несмотря на личные эмоции я сохраняю спокойствие и веру в то, что мы выйдем победителями из этой битвы", – написала она.

Реклама

Рулофс отметила, что содержание видео, опубликованного на странице Саакашвили, было для нее неожиданным, а форма совершенно неприемлема, подчеркнула она.

Как известно, у Саакашвили был оформлен брак с 52-летней гражданкой Нидерландов Сандрой Рулофс, у них двое сыновей - 16-летний Николоз и 21-летний Эдуард.

Отметим, что разница в возрасте между Саакашвили и Ясько составляет 22 года.

Ранее сообщалось о том, что пара жила вместе со средины лета в поселке Лесники под Киевом. Первые совместные снимки Ясько и Саакашвили начали появляться в Сети в июне 2020 года.

Задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Вечером Саакашвили задержали – об этом сообщил во время брифинга премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Лидер страны откровенно высказалась о возможности его помилования. "Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она.