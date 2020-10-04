Жесткий разгон акций протеста: в Минске силовики применили водометы

В Минске милиция применяет водометы / tut.by

В Беларуси в воскресенье, 4 октября, проводятся очередные массовые акции протеста.

Как сообщает Радио Свобода, сегодняшняя манифестация названа Маршем освобождения политзаключённых.

За несколько часов до начала марша в центр Минска прибыли автобусы с сотрудниками правоохранительных органов.

Белорусские оппозиционные телеграм-каналы призвали противников президента Александра Лукашенко участвовать в марше, подчёркивая, что за последние четыре месяца в Беларуси было возбуждено более 200 уголовных дел в отношении 250 человек, осмелившихся высказать своё несогласие с действующим режимом.

Отметим, что силовики уже применили водометы для разгона митингующих.

/ tut.by

/ tut.by

Отметим, что один из водометов по-видимому сломался и под высоким давлением начал выпускать воду вверх, в том числе "освежая" и силовиков.

На другом видео запечатлено, как один из протестующих не побоялся подбежать к водомету и судя по всему достал из его корпуса канистру с краской, а также другие детали.

Напомним, в субботу, 3 октября, в Беларуси возобновились массовые акции протеста. В то же время проходили задержания участников протестов. Кроме митингующих силовики задерживали также и журналистов.