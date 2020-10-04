Жесткий разгон акций протеста: в Минске силовики применили водометы

Центр Минска заполонили протестующие, им противостоят сотрудники правоохранительных органов.
В Беларуси в воскресенье, 4 октября, проводятся очередные массовые акции протеста.
Как сообщает Радио Свобода, сегодняшняя манифестация названа Маршем освобождения политзаключённых.
За несколько часов до начала марша в центр Минска прибыли автобусы с сотрудниками правоохранительных органов.
Белорусские оппозиционные телеграм-каналы призвали противников президента Александра Лукашенко участвовать в марше, подчёркивая, что за последние четыре месяца в Беларуси было возбуждено более 200 уголовных дел в отношении 250 человек, осмелившихся высказать своё несогласие с действующим режимом.
Отметим, что силовики уже применили водометы для разгона митингующих.
Отметим, что один из водометов по-видимому сломался и под высоким давлением начал выпускать воду вверх, в том числе "освежая" и силовиков.
На другом видео запечатлено, как один из протестующих не побоялся подбежать к водомету и судя по всему достал из его корпуса канистру с краской, а также другие детали.
Напомним, в субботу, 3 октября, в Беларуси возобновились массовые акции протеста. В то же время проходили задержания участников протестов. Кроме митингующих силовики задерживали также и журналистов.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.