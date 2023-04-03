Жители в панике выбегали из домов: в РФ зафиксировали мощное землетрясение

Подземные толчки произошли на глубине 100 километров. Эпицентр подземных толчков находился в акватории в 44 км от города Петропавловск-Камчатский.

В РФ зафиксировали мощное землетрясение / Фото: росСМИ

В стране-оккупанте России на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9 балла. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Авачинского залива – в 44 км от города Петропавловск-Камчатский. Местные жители в панике выбегали из домов.

Первые толчки были зафиксированы в акватории Авачинского залива, однако угроза цунами не объявлялась, сообщают росСМИ.

Сейсмостанция "Петропавловск" сообщает, что подземные толчки произошли на глубине 100 километров. По информации местного управления МЧС, жертв и разрушений в результате стихийного бедствия нет.

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Очевидцы землетрясения опубликовали фото и видео, которые противоречат официальным заявлениям МЧС. Так, местные жители сообщают, что в зданиях тряслись стены и падали вещи с полок.

Последствия землетрясения на Камчатке / Фото росСМИ

В зданиях тряслись стены и падали вещи с полок / Фото росСМИ

Больше всего подземные толчки почувствовали жители Петропавловск-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района - тут сотрудники МЧС проводили эвакуацию населения.

Как сообщал Главред, после разрушительного землетрясения в Турции в начале февраля граждане страны-агрессора РФ проявили минимум сочувствия к пострадавшей стране, а депутат Госдумы РФ Семён Багдасаров разразился угрозами в адрес Турции в эфире пропагандистского российского телеканала. Он призвал напасть на Турцию и "отжать" у неё Константинополь (Стамбул). По его словам, нужно пользоваться возможностью, пока Турция "находится в тяжелом положении".

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